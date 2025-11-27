Reichtum – göttlicher Segen oder Anlass zur Großzügigkeit?

In über 35 Jahren als Pastor wurde Lothar Krauss noch nie gefragt, ob man auch mehr als den Zehnten geben dürfe. Mangelt es an Großzügigkeit?

Reichtum sei unter Christen kein Tabuthema mehr, schreibt Lothar Krauss im Leiterblog. „Manche Pastoren verdienen Hunderttausende im Jahr, besitzen mehrere Häuser und sehen darin ein Zeichen göttlichen Segens.“ In seiner Arbeit als Pastor beobachtet er: Statt Großzügigkeit zu zeigen, argumentieren viele Gemeindemitglieder, warum sie gerade nicht so viel geben können.

- Werbung -

Krauss selbst wolle mehr wie Jesus werden: „großzügig, vertrauend, segnend.“ Ein Beispiel, das ihn persönlich zu mehr Großzügigkeit motiviere, sei der US-amerikanische Prediger und Bestsellerautor Rick Warren: Seit 25 Jahren verschenken seine Frau und er 91 Prozent ihres Einkommens. Sein Ziel sei dabei nicht, Segen zu bekommen, sondern ein Segen zu sein.

Weiterlesen im Leiterblog