Taugen Bücher US-amerikanischer Autoren für die deutsche Gemeindelandschaft? Nicht immer, meint Thomas Härry – trotz seines Engagements als Redner bei zahlreichen Willow-Creek-Kongressen. In einem Gastbeitrag für den „Leiterblog“ skizziert er jedoch jetzt die Inhalte eines Buchs, das ihn beeindruckt hat: „Bully Pulpit: Confronting the Problem of Spiritual Abuse in the Church“ von Michael J. Kruger. Frei übersetzt: „Nötigung von der Kanzel: Eine Auseinandersetzung mit religiösem Missbrauch in Kirchen.“

- Werbung -

Konkret widme sich Kruger vor allem jenen Formen von Missbrauch, bei denen Leitende gegenüber Mitarbeitenden und Mitgliedern ihrer Kirche „leise oder laute Formen von verbaler und emotionaler Macht ausüben.“ Dazu gehöre „diese seltsame Mischung von scheinbar gewinnender Freundlichkeit und unerbittlicher Härte, wenn sich Leiter bedroht fühlen“, schreibt Härry. Die Verursacher religiösen Machtmissbrauches landeten kaum je vor einem Gericht, „denn sie brechen keine staatlichen Gesetze – wohl aber die Seele von Menschen.“

Härry weiter: „Ich hatte in den vergangenen Jahren vermehrt mit solchen Ereignissen zu tun. In der Schweiz. In Deutschland. Es betrifft uns alle.“

Weiterlesen im Leiterblog.