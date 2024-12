David Brunner: Woran Gemeinden scheitern

Gemessen daran, wie gut Gemeinden und Kirchen in Deutschland ausgestattet sind, müsste es deutlich mehr Erweckung geben, findet Pfarrer David Brunner. Er sieht vor allem ein Problem.

Die Gemeindelandschaft in Deutschland sei hervorragend ausgestattet, schreibt David Brunner in einem Blogbeitrag: ausgefeilte Gemeindekonzepte, moderne Technik, einladende Gebäude, viel Geld und Personal. Trotz dieser Ressourcen sei Deutschland eigenartig unerweckt. „Menschen kommen nicht in großem Maß zum Glauben. Gemeinden mühen sich ab und dennoch geschieht – gemessen am Aufwand – wirklich wenig.“ Woran liegt das?

Den Gemeinden in Deutschland fehle eine Sache: das gemeinsame Gebet. Der Pfarrer ist „wirklich (!) davon überzeugt, dass das gemeinsame Gebet der Schlüssel für Erweckung ist.“ Dass es Christen gibt, die nicht viel Wert auf das Gebet legen, findet er komisch und absurd. „Viel Gebet bedeutet wenig Hochmut.“ Bei anhaltender Gebetslosigkeit sei das Scheitern vorprogrammiert.

