In seinem Blogartikel „Richte dein Herz richtig aus“ schreibt Jürgen Ferrary über stetige Erneuerung. Er meint, dass unser Gedächtnis oft hilfreich sein könne, aber uns auch zur Last fiele. Deshalb sei es wichtig, sich fortwährend neu auszurichten. Passend zum Thema erzählt Ferrary eine kurze Geschichte von Mark Rasumny. Dort geht es um Obstbäume und deren Früchte. Es wird die Frage gestellt, was für ein Gedächtnis Bäume hätten. Ein kurzes, ein langes – oder nichts von beidem?

