Nirgendwo sonst kann man die Vielfalt und Weite der evangelischen Kirche so gut kennenlernen wie beim Abend der Begegnung auf dem Kirchentag, findet unser Redaktionsleiter Daniel Wildraut.



Es wäre anmaßend, einer Großveranstaltung wie dem Kirchentag mit seinen rund 2.400 Einzelveranstaltungen in einem Kommentar gerecht werden zu wollen. Was ist das überhaupt, „der“ Kirchentag? Für den Einen vielleicht die Bibelarbeiten, das Singen und die Gottesdienste. Andere schätzen die Foren mit Diskussionen zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Manche wollen etwas über neue Gottesdienstformen erfahren oder möglichst viele Konzerte erleben. Die Onliner vernetzen sich unter dem Hashtag #digitaleKirche.

Zugegeben, bei der Fülle der Angebote geht es auch mir so, dass ich mich manchmal frage, ob denn diese oder jene Veranstaltung auf einen Kirchentag gehört. Dazu habe ich mich in der Vergangenheit durchaus kritisch geäußert. Aber die evangelische Kirche ist nun einmal bunter und weiter als ich. Und das ist auch gut so.

Der Puls des Kirchentags

Die beste Zeit auf dem Kirchentag ist für mich der Abend der Begegnung. Und das nicht nur, weil ich heute in Dortmund tatsächlich mehreren Freunden und Bekannten in der Masse der Menschen begegnet bin. Am Abend der Begegnung präsentiert sich die gastgebende Landeskirche, in Dortmund also die westfälische Kirche, mit ihren Angeboten und Projekten. Deren Präses, Annette Kurschus, dürfte beim Rundgang durch die Dortmunder Innenstadt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Herz aufgegangen sein. Hier ein Bibelquiz, dort Sportangebote, Basteln (sehr cool: „Vertrauensringe“ gießen), Malen, soziale und caritative Projekte. An der einen Ecke spielt ein Posaunenchor, zwei Straßen weiter gibt es Gospel auf die Ohren. Auch Worship, in einem kleinen Zelt nicht weit davon. Es ist wuselig, es ist laut und etwas chaotisch. Mit einem Wort: lebendig.

Hier, am Abend der Begegnung, da schlägt der Puls des Kirchentags. Vielleicht spürt man das gerade deshalb so deutlich, weil dieser Abend zu einem Großteil den Ehrenamtlichen gehört. Sie präsentieren, was in ihren Gemeinden, Werken und Kirchenkreisen angeboten und geleistet wird. Mit Glauben, Herz und Leidenschaft. Und wo Menschen Christus nachfolgen und sich in Bewegung setzen, da ist Kirche lebendig.