Die Papphocker sind fast alle aufgestellt, die Bühnen stehen: Am Mittwoch startet in Berlin der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag. Das Protestantentreffen steht im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums und wartet deswegen mit einem größeren und prominenteren Programm auf als in der Vergangenheit.

Zu den Höhepunkten in Berlin zählt ein Gespräch zwischen dem früheren US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor über christliche Verantwortung in der Politik. Der Kirchentag geht bis Sonntag. Er endet mit einem zentralen Festgottesdienst in Wittenberg, zu dem 100.000 Gäste erwartet werden.

Auch für die Veranstaltungen in Berlin und Wittenberg erwarten die Organisatoren 100.000 Dauerteilnehmer. Zur Eröffnung gibt es am Mittwochabend im Herzen der Bundeshauptstadt drei Open-Air-Gottesdienste: am Brandenburger Tor, vor dem Reichstagsgebäude und auf dem Gendarmenmarkt. Vor dem Hintergrund des Anschlags in Manchester haben die Veranstalter angekündigt, dort auch der Opfer des Attentats zu gedenken.

Das Programm in Berlin und Wittenberg umfasst rund 2.100 Veranstaltungen, darunter Podiumsdiskussionen mit prominenten Vertretern aus Politik und Gesellschaft, Konzerte, Ausstellungen, Gottesdienste und Andachten. Parallel finden in sechs mitteldeutschen Städten „Kirchentage auf dem Weg“ statt, die ebenfalls am Sonntag ihren Abschluss im Gottesdienst auf den Wittenberger Elbwiesen finden.

Vor dem Hintergrund der Terrorgefahr gelten auch für den Kirchentag in diesem Jahr strengere Sicherheitsvorkehrungen als in der Vergangenheit. Erstmals wird es bei ausgewählten Veranstaltungen Taschenkontrollen geben. Der größte Teil der Veranstaltungen in Berlin findet auf dem Messegelände statt. Der evangelische Kirchentag findet im Wechsel mit den Katholikentagen alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt.