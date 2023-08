CHRISTIVAL-Leiter Chris Pahl: „Konsum lockt uns Christen stark“

Chris Pahl ringt in seinem Glauben um die Frage nach Reichtum und Besitz. Er will dabei von Christen aus anderen Ländern lernen.

1. Welches ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Chris Pahl: Die Apostelgeschichte. Diese Geschichten der ersten Christen stecken so voller Hingabe und Kraft. Die erste Jesus-Bewegung hatte richtig Schwung. Davon brauchen wir heute mehr!

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikommen würde, was würden Sie kochen? Worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Pahl: Gegrillten Fisch, Brot, Rotwein … das alles isst Jesus in der Bibel, wird er wohl immer noch mögen. (lacht) Ich erahne, dass es Jesus ziemlich egal wäre, was es zu essen gibt und er sich mehr für mich persönlich interessieren würde.

Fragen würde ich ihn nach den Momenten in seinem Leben, in denen er getrauert und gekämpft hat. Wie war das am Kreuz? Was hat dich da durchhalten lassen? Wie bist du mit dem Verrat persönlich umgegangen? Wieso hast du so sehr über Jerusalem geweint?

3. Was ist Ihr persönlicher Zugang zu Gott?

Pahl: Früher war es Lobpreis-Musik oder christliche Veranstaltungen. Heute ist es immer mehr die Stille. In der Ruhe treffe ich mich selbst und Jesus.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

Pahl: Aktuell ringe ich mit Gott und anderen Christen um die Frage nach Reichtum und Besitz. Ich merke, wie die Konsumgesellschaft uns Christen sehr stark lockt. In der Bibel und bei den Christen in anderen Ländern sehe ich Verzicht, Zufriedenheit und Großzügigkeit als großen Wachstumsfaktor. Wie kann ich selbst mein Herz nicht an Materielles und Erspartes hängen? Diese Frage treibt mich um.

5. Wofür leben Sie?

Pahl: Ich lebe als Kind Gottes. Diese Identität ist mir wichtig. Als solches versuche ich Gottes Liebe und sein Wesen jeden Tag in die Welt zu bringen. Das mache ich als Papa, Freund, Projektleiter, da wo ich von Gott hineingestellt bin. Am Grab und bei Gott werden nicht die Buchtitel oder Verdienste zählen, sondern die Frage: „Habe ich geliebt?“

Chris Pahl ist Projektleiter des Jugendevents CHRISTIVAL und Autor zahlreicher Jugend- und Sachbücher. Unter anderem hat er das Andachtsbuch „Gottes Powerbank für dein Leben“ geschrieben.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.