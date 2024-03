Das Kreuz – eine Friedensbotschaft?

Wie kann ein Folterinstrument zum größten Symbol des Friedens und der Versöhnung werden? Die Geschichte der Hinrichtung eines Unschuldigen ist für uns eine Botschaft des Friedens und des Lebens.

Von Christof Lenzen

Schalom! Das ist nicht nur ein alltäglicher Gruß in der israelischen Kultur, sondern ein Begriff aus dem Hebräischen und insbesondere in der Bibel, der weit mehr bedeutet als Frieden im Sinne von Abwesenheit von Krieg. Schalom – damit meint die Bibel umfassenden Frieden, Beziehungsfrieden der Menschen untereinander, mit sich selbst und mit Gott. Schalom möchte offene Enden wieder miteinander verbinden und einen Raum schaffen, in dem Leben in Fülle möglich ist. Also ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir in unserer Welt erleben. Auch wenn die Kriege insgesamt nicht mehr geworden sind – sie sind nähergekommen. Sie rücken uns auf die Pelle. Wir können sie nicht mehr verdrängen. Ukraine, Israel, Unfrieden auf den Straßen, zunehmende Aggressivität im Alltag – wenn wir das mit wachen Augen wahrnehmen, kann das unser Herz beunruhigen, ja ängstigen. Und dann kommt Ostern um die Ecke

und verspricht Schalom. Ausgerechnet Ostern …

Ein Tod als Freudenbotschaft?

Denn was geschieht an Ostern? Da wird dieser Jesus gefoltert und ans Kreuz genagelt, die damals grausamste Hinrichtungsmethode. Diese Art der Hinrichtungsart war weit verbreitet im römischen Reich – Jesus war kein Sonderfall, er verreckte, erstickte, verblutete wie tausend andere an einem Kreuz. Deswegen geht es letztlich gar nicht um diese Grausamkeit. Wir müssen sie nicht betonen, um den Tod von Jesu noch bedeutsamer zu machen. Erstaunlich ist aber doch genau das: Als die Engel die Geburt von Jesus ankündigten, sprachen sie von „Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ Und nun soll ausgerechnet dieser grausame Tod ein Ausdruck des Friedens sein? Wohlgefallen bei den Menschen? Soll dieser Frieden am Kreuz enden? Sicher nicht! Wie kann das alles eine Friedensbotschaft sein? Es klingt eher so, als sei Ostern nur ein weiteres trübes Detail im schweren und belastenden Nachrichtenwust, das die Grausamkeit der Menschen deutlich macht. Und doch … ist da mehr drin! Viel mehr! Aber gehen wir zunächst einen Schritt zurück.

Die Sehnsucht nach Frieden

In uns allen ist eine tiefe Sehnsucht nach Frieden. Nach Versöhnung. Nach heilem und heilsamem Leben, nach versöhnten Beziehungen, persönlich und weltweit. Die Bibel sagt dazu: „Uns ist die Ewigkeit ins Herz gelegt.“ Wir sehnen uns nach einer anderen Welt, nach dem Paradies, nach einer Welt ohne Zerbruch, Wunden und Tränen. C. S. Lewis, Autor und Freund von J. R. R. Tolkien, schrieb einmal: „Wenn wir uns mit einer Sehnsucht wiederfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt gemacht wurden.“ Dieser Sehnsucht in uns nach einer friedlichen und versöhnten Welt steht eine Leere gegenüber. Eine innere Leere, weil eben diese Sehnsucht keine echte und bleibende Befriedigung erfährt. Wir erleben Dunkelheit, Zerbruch, das Schwächer-Werden und Nachlassen, eigenes Versagen – nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch in unserem eigenen Leben. Das macht unendlich traurig. Damit diese Trauer nicht so sehr schmerzt, füllen wir die Leere mit allem Möglichen, mit Ersatzstoffen für das Paradies, mit Mitteln zum kurzfristigen Glück und Dingen, die uns das Gefühl von Kontrolle vermitteln. Erfolg, Macht, Essen, Alkohol, Anerkennung – all das soll die Leere füllen, die unsere Sehnsucht hinterlässt, wenn sie auf die reale Welt trifft. Dabei schreit unsere Seele nur nach einem: Schalom. Ganzheitlichem, allumfassendem Frieden. „Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in [Gott]“ – so hat es der Kirchenvater Augustinus schon ausgedrückt. Er hatte durch sehr bewegte Lebenserfahrungen eine Ahnung davon, was es bedeutet, seine Leere mit Dingen zu füllen, die keinen nachhaltigen Frieden schaffen.

Der Weg des Friedens

All das beschreibt den Ist-Zustand des Menschen seit Jahrtausenden. So sind wir. Und genau in diese Welt kommt Jesus. Wird in Dunkelheit hineingeboren. Er beendet jeden unserer eigenen Versuche, Gott irgendwie näherzukommen, indem er selbst den Abstand zwischen uns überwindet. Indem er alles vollendet, alle oberflächliche Religion wegnimmt und stattdessen eine vertraute, unzerstörbare Beziehung zwischen Gott und Mensch stiftet. Doch das ging nicht mit einem Fingerschnipsen. Ostern schildert uns in extrem kondensierter Form, wie ein realistischer Weg zu Frieden und Versöhnung ohne rosarote Brille aussehen kann. Denn so beschreitet ihn Gott in seinem Sohn Jesus. Was geschieht da? Wie kann ein Folterinstrument, das Kreuz, zum größten Symbol des Friedens und der Versöhnung werden? Dieser Jesus, von dem es heißt, dass er alles Göttliche hinter sich gelassen hat und ganz Mensch wurde, lebt dennoch in einer nie da gewesenen Einheit mit seinem Vater (vertikaler Schalom). Gleichzeitig sucht er tiefe und echte Beziehungen mit Menschen, die im Unfrieden leben, weil sie von den Mächtigen, den weltlichen und religiösen Führern, von ihrer Kultur oder der Volksmeinung ausgegrenzt werden – Zöllner, Prostituierte, Frauen, Ausländer und viele andere (horizontaler Schalom). Jesus gießt seine Liebe hinein in diese dunkle Welt. Und sie war damals nicht heller als heute! Es gab nie eine gute alte Zeit – die Dunkelheit der Welt hatte lediglich andere Gesichter. Jesus rüttelt an dem, was immer selbstverständlich war. Erträgt das die Welt? Nein! Jemand wie Jesus ist hochgradig gefährlich, weil er alles auf den Kopf stellt! Religiosität, Machtstrukturen, Normalität und Normen – selbst den Weg, wie man gottgefällig leben kann (durch Erfüllung von Gesetzen), bürstet er gegen den Strich. Das ertragen die nicht, die von diesen Systemen profitieren. Ein solcher Mensch ist auf seine Weise gefährlicher als alle Waffen dieser Welt. Und es kommt, wie es kommen muss. Dieser Jesus muss beseitigt werden. Der, der ohne Sünde (ohne Unfrieden und Beziehungsstörungen) ist, wird unschuldig ans Kreuz genagelt. Das Böse in uns zeigt seine grinsende Fratze und schleudert sich mit aller Gewalt auf den, der da am Kreuz hängt. Was für eine Niederlage!

Die Liebe siegt

Ist hier die Geschichte zu Ende? Haben die alten Systeme, Strukturen, Normen gesiegt? Im Gegenteil! Selbst am Kreuz – beladen mit der gebündelten Schuld der Welt – weigert sich Jesus (und mit ihm Gott, denn in Jesus zeigt sich Gott, wie er ist), mit dem Lieben aufzuhören: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, sagt er. Jesus verweigert sich dem Hass, der Rache, dem „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – er liebt einfach weiter. Noch im Sterben beauftragt er den Jünger Johannes, seine Mutter Maria zu versorgen. Er ermöglicht einem Verbrecher, der neben ihm hängt, die Versöhnung und verspricht ihm, dass er nun Schalom erleben darf.

Jesus liebt einfach weiter

Wo war Gott zu diesem Zeitpunkt? Er war ganz nah dran, hat mit Jesus geweint, getrauert, gelitten. Und sich geweigert, einzugreifen. Weil er wusste, dass die größte Liebe und Gnade auf das größte Dunkel treffen muss, um dieses endlich zu besiegen. Denn nur wenn die Liebe am Kreuz hochgehalten wird und besteht, kann es später für uns alle heißen, dass uns „nichts von der Liebe Gottes trennen kann, nichts und niemand!“ Nur dann sind wir sicher, dass die Versöhnung zwischen Gott und Mensch gilt. Ein für alle Mal. Untrennbar.

Vom Dunkel ins Licht

Jesus stirbt. Doch dieser Tod ist nicht das Ende. Es endet nicht in Dunkelheit. Das Grab öffnet sich. Es wird hell. Jesus besiegt das ultimative Dunkel – den Tod selbst. Nicht mehr Vergänglichkeit, Streit, Zerbruch und Scheitern, sondern das Leben hat das letzte Wort über alle, die zu Jesus gehören. Weil Jesus uns mit Gott versöhnt. Ohne Bedingungen. Ohne Wenn und Aber. Und wir dürfen in diesem Frieden mit Gott auch mehr und mehr entdecken, wie wir versöhnt mit uns selbst und mit anderen leben können. Wie finde ich diese Versöhnung, diesen Frieden? Ich habe das persönlich als ein schlichtes „Ja“ erlebt. Ein Ja zu dem, was Ostern geschehen ist. Ein „Ja“ zu der Zusage Gottes: „Du musst nichts Religiöses oder sonst was leisten, um mich zu erreichen – ich habe das alles erledigt, weil ich dich liebe. Nimm das einfach für dich an, und wir gehen diesen Lebensweg gemeinsam.“ Nun ist es an uns, zu antworten. Damit Friede im Herzen einkehren kann. Schalom! Endlich. Gesegnete Ostern!

Christof Lenzen ist Pastor der Stadtmission Hanau.