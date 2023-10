Im Scheitern gewachsen – trotz aller Scham

Als Priska Lachmann sich als angehende Pastorin scheiden lässt, verliert sie ihren Beruf, viele Freunde, die Gemeinde und ihre Identität. Was das Schmerzhafte am Scheitern ist und wie man mit der damit verbundenen Scham umgehen kann, erzählt sie im Interview.

Welche Erfahrung des Scheiterns hat dein Leben am stärksten geprägt?

Priska Lachmann: Eigentlich scheitere ich ja ständig. An meinen eigenen Erwartungen an mich, im Kleinen oder im Großen. Ich bin definitiv nicht immer die beste Version meiner selbst. Mit Mitte zwanzig hatte ich jedoch eine große Lebenskrise, als ich mich als angehende Pastorin scheiden ließ. Ich verlor nicht nur meinen Beruf, sondern auch viele Freunde, meine Gemeinde und meine Identität. Es ist im Nachhinein betrachtet ein schmerzhafter und doch so wichtiger Prozess gewesen.

Warum ist es ein wichtiger Prozess für dich gewesen?

Es fühlte sich an, als wäre in meinem Leben ein Resetknopf gedrückt worden und ich könnte nochmal viele Schritte neu wählen und die Richtung neu bestimmen. Ich habe große Entwicklungsschritte gemacht in meinem Glaubens- und Beziehungsleben, die ich sonst nie gegangen wäre. Ich bin beruflich nochmal abgebogen, schreibe nun hauptberuflich Bücher, meinen Blog und Texte für verschiedene Zeitschriften, und auch diesen Weg hätte ich sonst nie gewagt zu gehen. Ich würde sagen, dass ich heilen konnte, innerlich gewachsen bin und mich freue, mutige Entscheidungen für mich selbst getroffen zu haben, die mich glücklich gemacht und vorangebracht haben.

Was ist eigentlich das Schlimmste für einen selbst, wenn man scheitert?

Unser Selbstwert leidet extrem, wenn wir ihn von unserem Scheitern abhängig machen. Schnell landen wir dann in einem tiefen, traurigen Tal. Scheitern ist peinlich, schmerzvoll und macht traurig. Dabei gehören Fehler eigentlich selbstverständlich zu unserem Leben dazu. Immer Erfolg haben zu müssen, zumindest vermeintlich, resultiert aus unserer kapitalistischen Gesellschaft, in der nur höher, schneller, weiter als positiv gewertet wird. Es wäre besser, wenn wir uns nicht mehr von Erfolg und Misserfolg abhängig machen würden. Und wenn wir dann doch mal scheitern im Leben, den Rückschlag akzeptieren, ihn loslassen und weitergehen. Wir können uns als Mensch mit allen Höhen und Tiefen nur selbst dazu aufraffen, unseren Scherbenhaufen aufzuräumen und die passive Opferhaltung zu verlassen, um nach dem Scheitern in unserem Leben wieder aufzustehen.

Warum fällt es uns so schwer, selbst guten Freundinnen davon zu erzählen, wenn wir gescheitert sind?

Es würde eine enge Verbindung aufbauen, wenn wir uns als normale, unperfekte Menschen zeigen. Gerade Freundinnen sollten positiv darauf reagieren. Mit Mitgefühl und Verständnis, vor allem dann, wenn sie tatsächlich Freundinnen sind. Wir vermeiden aber gern schambehaftete Situationen, vielleicht auch, weil wir uns vor uns selbst schämen und für unser Versagen und weil wir uns nicht gern verletzbar machen. Wir haben Sorge, dass wir nicht so geliebt werden, wie wir wirklich sind.

Unser Gehirn ist so ausgerichtet, dass es die kurzfristige Entlastung durch die Vermeidung von Scham und Schmerz höher gewichtet als die Schäden, die durch Vermeidung längerfristig entstehen können. Es wäre natürlich sinnvoller, wir würden uns entscheiden, uns zu öffnen, den Schmerz zulassen und dadurch Veränderungen hervorrufen, die uns guttun, aber so einfach ist das oft gar nicht.

Wie bist du selbst mit der Scham umgegangen, die wir häufig beim Scheitern empfinden?

„Scham zieht Macht aus der Unaussprechlichkeit ihrer Ursache“, sagt die Psychologin Brené Brown. Je weniger wir darüber sprechen, dass wir uns schämen, desto größer wird der Einfluss der Scham auf unser Leben. Tatsächlich habe ich erst im vergangenen Jahr im Urlaub an der Nordsee verstanden, dass ich die Scham über meine scheiternde Ehe als angehende Pastorin und die Erwartungen, die viele in mich gelegt hatten und die ich durch meine Scheidung zerstört hatte, ein ganzes Jahrzehnt vor mir hergetragen hatte. Ich erkannte, dass mich niemand von dieser Scham befreien kann, nur ich mich selbst.

Ich entschied mich zu einer ganz plakativen und sinnbildlichen Tat und nahm mir am nächsten Morgen einen großen Stein direkt am Meer. Ich betete und legte all meine Scham auf diesen Stein. Ich warf ihn ins Meer und ließ damit die Scham los. Ich legte sie ab. Nach zehn Jahren musste ich sie nicht mehr mit mir herumtragen, ich darf frei sein.

Das mag naiv klingen, aber es ist das Schönste, wenn man glauben kann, dass man geliebt und gehalten ist.

Inwiefern hat dir dein Glaube in der Zeit geholfen?

Ich habe eine sehr enge, sehr persönliche Beziehung zu Gott. Vor allem zu Jesus. Und ich hatte immer das Gefühl, von ihm bedingungslos geliebt und komplett echt sein zu können. Ich verstellte mich nie vor ihm. In meinem tiefen Lebenstal war er derjenige, vor dem ich stundenlang weinte. Ich machte ihm nie etwas vor, ich fühlte mich aber auch nie verurteilt oder beurteilt von ihm. Er war da, selbst wenn ich charakterlich nicht immer die beste Leistung ablegte.

Es war nicht wichtig, was Menschen über mich dachten oder was sie hinter meinem Rücken sprachen. Mir war nur wichtig, was Gott sagte und wie ich mein Leben auf die Reihe bekommen würde. Alles war zerbrochen und ich musste alles neu aufbauen. Es war eine große Chance und gleichzeitig unglaublich beängstigend und kostete vor allem viel Mut und Vertrauen, um loszugehen in eine ungewisse, ungeplante Zukunft. Gott war mein Fels, ich klammerte mich mitunter wie eine Ertrinkende an meinen Glauben und an die Hoffnung, dass ich nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand.

Das mag naiv klingen, aber es ist das Schönste, wenn man glauben kann, dass man geliebt und gehalten ist.

Hat sich deine Beziehung zu Gott oder dein Bild von Gott durch deine Erfahrung des Scheiterns verändert?

Ich würde sagen, dass sich vor allem durch meine eigene Lebensentscheidung eine tiefe Demut Bahn gebrochen hat in mir. Ich urteile nicht mehr, höre lieber zu und versuche zu verstehen. Ich umgebe mich gern mit Menschen, die ebenfalls voller Fehler sind, dann fühle ich mich weniger allein mit meinen eigenen.

Einen Zugang zu einem Gott zu haben, den ich anklagen und anschreien kann, zu dem ich mich flüchten kann und bei dem ich das Gefühl habe, gehalten und geliebt zu sein, fühlte sich kostbar an. Ich glaube, dass dieser Zugang sehr heilsam sein kann, um Krisen im Leben zu überwinden. Das Leben funktioniert nicht mit dem Anspruchsdenken, dass unsere Familie immer gesund sein wird, wir keinerlei Schmerz und Leid erleben werden. Der Glaube ist eine Quelle der Kraft, die durch diese schweren Zeiten trägt.

Was hat dir in der Zeit geholfen, um wieder zu dir selbst und ins Leben zurückzufinden?

Ganz ehrlich? Ich glaube, mein aktueller und damals neuer Mann. Und ich finde es furchtbar, das zu sagen, denn ich wäre gern die toughe, starke Frau, die das ganz allein gewuppt hat und die alles im Griff hatte. Aber die Wahrheit war, dass ich mit 26 Jahren alles verloren hatte, nicht mal mehr eine berufliche Perspektive hatte und finanziell am Ende war und mein Mann nach einigen Monaten mitten in diesen Zerbruch kam und mich auffing.

Zusätzlich zu dem Ritter auf dem weißen Pferd, habe ich sehr schnell nochmal und wieder Theologie studiert, mich auf die Pfarranwärter-Liste der sächsischen Landeskirche setzen lassen und war schnell schwanger. Alles zusammen hat mir Halt, Zukunft und Hoffnung gegeben. Wie es oft in Krisensituationen so ist, neigt man dazu, weiterzumachen, nicht so viel darüber nachzudenken, weil der Schmerz und der Verlust so irrsinnig wehtun, dass man das Gefühl hat, daran zu zerbrechen. Gute Therapien, immer mal wieder über die Jahre hinweg und das Zugestehen von Tränen und Trauer gepaart mit einer langen Identitätssuche, haben mich auf Dauer wieder aufstehen und vorangehen lassen.

Danke für das Gespräch!

Die Fragen stellte Melanie Carstens.

Priska Lachmann arbeitet als Autorin, Bloggerin und freie Redakteurin.