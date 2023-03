Sarah Vecera: Auch Kirchen-DNA von Rassismus durchsetzt

Mit dem eigenen Rassismus konfrontiert zu werden, tut weh, sagt die Theologin Sarah Vecera. Wenn die Kirche sich jedoch nicht damit auseinandersetze, „können wir den Laden in 50 Jahren schließen.“

Frau Vecera, wo fängt Rassismus an?

Sarah Vecera: Ich glaube, Rassismus ist viel tiefer in uns verankert, als wir meinen. Es ist schwer abzugrenzen, was eine rassistische Bemerkung ist und was nicht, weil es um eine Haltung, ein Denken geht, das schon sehr früh in unserer Kindheit anfängt. Wenn ich jetzt Beispiele aufzählen würde, wären wir sehr schnell bei individuellen Schuldzuweisungen und das ist sehr schädlich, um über Rassismus zu sprechen.

Rassismus ist rund 500 Jahre alt; ist seit der Aufklärung strukturell, institutionell und individuell gewachsen. Kinder saugen schon früh auf, wer welche Rollen in unserer Gesellschaft hat: Wer steht in der Kirche vorne auf der Kanzel und wer putzt die Toiletten? Wie sehen Menschen aus, die etwas zu sagen haben? Wie sehen Menschen aus, von denen wir lernen; Erzieherinnen und Erzieher, Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch in Büchern, in der Kinderbibel und so weiter.

So bekommen sie sehr schnell mit: Weiße Menschen sind die, die Ahnung haben. Gerade in der Kirche mit dem Fokus auf Nächstenliebe wird das Narrativ bedient, dass weiß die Helfenden sind und schwarz die, denen geholfen werden muss.

Wie kann Kirche denn sensibler gegenüber Rassismus sein und ein Safe-Space für People of Colour sein?

Vecera: Wir können daran arbeiten, dass Kirche ein diskriminierungssensibler und sicherer Platz wird. Dafür gibt es erprobte Formen und Wissensbestände, wie zum Beispiel bestimmte Kommunikationsregeln. Ich glaube, dass wir als Kirche unbedingt Menschen und Stimmen brauchen, die negativ von Rassismus und jeglicher Diskriminierung betroffen sind. Wir haben als Kirche einen bestimmten Habitus, mit dem wir sprechen, wo andere gar nicht mitkommen.

Auch Ableismus (die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung – die Red.) ist ein Problem: Wo kommen behinderte Menschen in unserer Kirche vor? Wo habe ich schon mal behinderte Menschen predigen hören? Es geht doch bei Barrierefreiheit nicht nur um eine Rampe oder einen Fahrstuhl! Dabei will Kirche eine Kirche sein, in der alle willkommen sind.

Jesus ist auf die Menschen zugegangen, die am Rande der Gesellschaft standen Sarah Vecera

Und so lese ich auch die Bibel: Jesus ist auf die Menschen zugegangen, die am Rande der Gesellschaft standen und auch Gott ist im Ersten Testament immer an der Seite derer, die unterdrückt wurden. Wir schaffen es aber oft nicht, die Perspektiven einzunehmen, die eben nicht die Norm in unseren Kirchen darstellen.

Wir müssen lernen, unsere eigene Sichtweise, die wir für normal halten, zu hinterfragen. Dafür ist es notwendig, auf die zu hören, die von Diskriminierung betroffen sind und ihre Perspektive nicht gleich infrage zu stellen, sondern ihnen die Deutungshoheit zu geben. Das ist ein großer Lernprozess, denn privilegierte Menschen haben ja gelernt, dass ihre Perspektive normal ist.

Kirche kann ein guter Ort sein, an dem dieser Reflexionsprozess auch seelsorgerlich begleitet wird, denn sich damit auseinanderzusetzen ist ein hochemotionaler Akt. Gespräche über Sexismus, Rassismus oder Diskriminierung eskalieren oft. Das heißt nicht, dass wir nicht darüber sprechen sollen, aber wir müssen Formen finden, wie wir uns reflektieren und Menschen begleiten, miteinander im Gespräch sein können. Ohne erhobenen Zeigefinger. Mit Gnade und Barmherzigkeit, damit es nicht zu Spaltungen kommt.

Jetzt kennen wir Christinnen und Christen uns mit Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Gnade gut aus. Warum ist Diskriminierung etwas, das spaltet?

Vecera: Weil wir gelernt haben, dass Rassismus etwas ist, dass in der NS-Zeit passiert ist. Rassistinnen und Rassisten waren die Nazis. Danach haben wir gelernt, dass Rassistinnen und Rassisten Menschen sind, die absichtlich rassistisch sein wollen. Rassistinnen und Rassisten, das sind böse Menschen, die Böses tun wollen. Das steckt tiefer in uns, als wir oft meinen. So wurde Rassismus dämonisiert und emotional hoch aufgeladen. Jetzt mit der eigenen Täterinnen und Täter-Perspektive konfrontiert zu sein, tut weh.

Wir haben es – auch in der Kirche – verpasst, strukturellen Rassismus als etwas wahrzunehmen, dass uns alle betrifft. Wir wurden hineingeboren, das wurde uns allen – und damit meine ich weiße Menschen wie People of Colour – angetan. Bestimmte Imaginationen über weiße und schwarze Menschen haben wir schon von Kindesbeinen an. Und sei es nur die Imagination, dass wir den schwarzen Menschen helfen müssen. Aber damit bilden wir eine Hierarchie, ein Machtgefälle.

„Theologisch haben wir einfach einen großen Missstand in unserer Lehre. Wir lernen Theologie vornehmlich von weißen europäischen Männern.“ Sarah Vecera

Ist kirchlicher Rassismus ein strukturelles, ein emotionales oder ein theologisches Problem?

Vecera: Alles. (lacht) Wir haben geschichtlich gesehen Rassismus viel mehr in unserer Kirchen-DNA als wir glauben und als uns bewusst ist. Theologisch haben wir einfach einen großen Missstand in unserer Lehre. Wir lernen Theologie vornehmlich von weißen europäischen Männern. Und das ist ja nur eine Sichtweise. Die Welt, der Glaube und auch Gott sind so viel größer!

Das hat auch etwas mit Rassismus zu tun. Das kommt langsam immer mehr ins Bewusstsein. Auch im Hinblick auf die kontextuelle Theologie, wie man sie im Studium lernt. Das waren immer die Kontexte der anderen: befreiungstheologische Ansätze aus Südamerika oder die Black Power-Bewegung, die Apartheid – das war kontextuelle Theologie. Aber unsere Sichtweise als Kontext wahrzunehmen hat niemand infrage gestellt.

Wir sind auf dem Weg. Und genau darin liegt eine große Chance: Offenbar gibt es einen großen Bedarf in der Kirche, sich jetzt mit Rassismus auseinanderzusetzen. Gleichzeitig werden nur wenig Ressourcen von kirchlicher Seite dafür bereitgestellt, um sich dem Thema weiter widmen zu können. Sei es in Stellen, in Fortbildungen und so weiter. Das ist wichtig, um auch in dieser pluralen, sich wandelnden Gesellschaft relevant bleiben zu können.

Mangelnde Relevanz ist ja ein Dauerthema von Kirche. Allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen muss Kirche sich in einer Gesellschaft, in der 42 Prozent aller Kinder eine Migrationsgeschichte haben, sehr, sehr dringend mit diesem Thema auseinandersetzen. Sonst verliert sie an Relevanz. Wenn diese Generation von Kindern sich in unserer Kirche nicht sicher fühlt aufgrund von unaufgearbeitetem Rassismus, dann können wir den Laden in 50 Jahren schließen.

Viele Gemeinden sagen, sie seien noch nicht bereit, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Zum Teil auch, weil es bei ihnen ja auch gar keine Menschen of Color gäbe. Steht Kirche sich da selbst im Weg?

Vecera: Schwarze Pfarr-Kolleginnen und -Kollegen sind ein totaler Magnet für Menschen of Color, ohne dass sie es zum Thema machen. Das hat viel mit Repräsentanz zu tun. Selbst ohne große Worte und trotz eines vielleicht anderen Migrationshintergrunds wissen sie: Hier ist ein sicherer Ort. Hier werde ich gesehen und vertreten. Die, die da vorne steht, erfährt auch Rassismus in dieser Welt und kennt daher meine Lebenswirklichkeit.

Daher empfehle ich, Menschen of Color in Gemeinden einzubinden und ihnen Raum zu geben. Orte zur Vernetzung zu schaffen und ihnen aufmerksam zuzuhören, ohne zu relativieren oder die eigene Perspektive stark machen zu wollen. Das kann schon horizonterweiternd sein und so können sich Gemeinden organisch langsam verändern. Es braucht Zeit und geht nicht von heute auf morgen.

„Eine schwarze Pfarrperson einzuladen, ist ja nur ein Baustein. Ein kleiner. Der große Baustein ist die Selbsterkenntnis.“ Sarah Vecera

Da könnte man jetzt auch gemein argumentieren: Wir suchen uns einen Quoten-PoC, setzen den im Presbyterium neben die Quoten-Frau und den Quoten-Beeinträchtigten und der Laden läuft wieder.

Vecera: Die Armen! (lacht) Aber nee, eine schwarze Pfarrperson einzuladen ist ja nur ein Baustein. Ein kleiner. Der große Baustein ist die Selbsterkenntnis. Wir müssen Strukturen in unserer Kirche implementieren, um Menschen die Chance zu geben, überhaupt zu dieser Erkenntnis zu kommen, ohne kurzweilige Schuldzuweisungen oder Abwehrmechanismen. Dazu braucht es Seminare und Vorträge, die Menschen mit an die Hand nehmen.

Wir brauchen eine Infrastruktur für Antirassismus. Wir brauchen gleichzeitig die Infrastruktur für Empowerment-Trainings. Und wir brauchen mehr Anlaufstellen, wo sich Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben, wirklich angehört und wahrgenommen werden und wo deren Gefühle nicht heruntergespielt werden, um Gnade und Barmherzigkeit, Nächstenliebe in der Kirche zu verteidigen, wo sie manchmal gar nicht sind. Es braucht eine intensive Bewusstseinsarbeit.

Wie lautet Ihr Traum von einer Rassismus-sensiblen Kirche?

Vecera: (denkt länger nach) Das wäre eine Kirche, die die Faszination und Spaß an Antirassismus hat. Eine Kirche, in der Antirassismus nicht als Schuldzuweisung empfunden wird, sondern als Chance. Eine Kirche, in der auf Menschen gehört wird und denen eine Deutungshoheit zugeschrieben wird, die negativ von jeglicher Diskriminierungsform betroffen sind.

Eine Kirche, in der wir behinderten Menschen zuhören, in der wir schwarzen Menschen zuhören, in der wir queeren Menschen zuhören und ihre Sichtweise annehmen, ohne gleich ein „Aber“ dahinterzusetzen, ohne gleich all den Wumms zu denken, was das an Arbeit oder Kosten bedeuten würde. Eine Kirche, in der wir uns nah sein können, in der wir uns begegnen, in der wir uns als Leib Christi verstehen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Hella Thorn.

Sarah Vecera arbeitet als „Koordinatorin Global Education, Schwerpunkt Rassismus und Kirche“ bei der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in Wuppertal.