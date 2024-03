Welche Kleidung hat Jesus getragen?

Entspricht Jesu Kleidung in bekannten künstlerischen Darstellungen der Realität? Archäologische Funde und zeitgenössische Texte liefern Antworten.

Von Beate Schütz

Jeder Mensch, der schon einmal mit dem Christentum in Berührung gekommen ist, hat wohl sein eigenes Bild davon, wie Jesus aussah und welche Kleidung er trug. Die Darstellungen in der Kunst sind häufig theologisch geprägt. Das Aussehen von Jesus, seine Kleidung, seine Körperhaltung, der Kontext, in den er gestellt wird – all das soll ein bestimmtes Bild von ihm vermitteln: als Hirte der Gemeinde, als Sieger über die Todesmächte, als Herrscher der Welt, als Mitleidender und Verbündeter der Unterdrückten und Entrechteten. Welche Kleidung hat Jesus aber tatsächlich getragen – und steckt auch darin vielleicht eine theologische Aussage?



Lange hatte die biblische Forschung weder ein Interesse daran noch die Möglichkeiten, herauszufinden, wie sich Jesus und seine Nachfolger wirklich kleideten. In den letzten Jahrzehnten hat man jedoch im Zusammenspiel schriftlicher Texte aus dieser Zeit mit archäologischen Funden ein recht gutes Bild davon gewonnen, welche Kleidung Jesus trug – und dass er sie sehr bewusst wählte!

Statussignale

Zu Jesu Zeiten hatte Kleidung neben den grundlegenden Funktionen, die Nacktheit zu bedecken und Wärme zu spenden, weit mehr als heute eine Signalwirkung: Sie zeigte den gesellschaftlichen Status ihres Trägers an. Kleidung war im Gegensatz zu heute sehr teuer und damit ein Wertgegenstand, den man vor Beschädigung und Diebstahl schützte. Die Herrscher dieser Zeit demonstrierten ihre Macht, indem sie prächtige Gewänder aus teuren Stoffen trugen. Vor allem mit Purpur gefärbte Stoffe waren Zeichen von Reichtum und gesellschaftlichem Einfluss. Amtskleidung samt ihren zugehörigen Accessoires wie Kopfbedeckungen, Schmuck oder Insignien zeigte den Beruf an. Manche philosophische Strömung machte ihre asketischen Tendenzen gerade darin deutlich, dass ihre Anhänger sich bewusst sehr bescheiden kleideten.

Auch bei einfachen Menschen ließ sich ihr finanzieller und sozialer Status an der Qualität ihrer Kleidung ablesen. Wer sich immerhin zwei Kleidungsstücke zum Wechseln in guter Qualität leisten konnte, war eindeutig besser dran als einer, der nur ein einziges Gewand aus abgewetztem Stoff besaß.

Obwohl Kleidung in der damaligen Zeit von großer Bedeutung war, gehen die Evangelien nur selten darauf ein, und wenn, dann nur im Vorübergehen oder als ein Aspekt eines übergeordneten Themas. Auch deshalb ist es notwendig, die wenigen Hinweise der Bibel mit den archäologischen Funden dieser Zeit abzugleichen. In den sechziger Jahren fand man in Masada und in der sogenannten „Briefhöhle“ Kleidung aus dem 1. und 2. Jahrhundert, die sich in der Trockenheit der judäischen Wüste gut erhalten hatte. Dazu kommen einige Funde von bildlichen Darstellungen, u. a. Fresken aus der Synagoge in Dura Europos aus dem ersten Drittel des 3. Jahrhunderts.

Prophetenmantel: Fehlanzeige

An keiner Stelle sprechen die Evangelien davon, dass Jesus Kleidung getragen hat, die ihn aus dem einfachen Volk hervorgehoben oder ihm eine besondere gesellschaftliche Stellung zugeordnet hätte. Sie erwähnen keine kostbaren Stoffe, auffallenden Schnitte oder Accessoires, die einen besonderen Machtanspruch ausgedrückt hätten.



Auch ist keine Rede von Kleidungsstücken oder anderen Merkmalen, die in der jüdischen Tradition Menschen auszeichneten, die Gott besonders zum Dienst ausgewählt hatte. Weder scheint Jesus einen Mantel getragen zu haben, wie ihn Elia und Johannes der Täufer als Markenzeichen des Propheten trugen, noch erweckte sein Haar- und Bartschnitt den Verdacht, er könne sich zu den Nasiräern zählen, die Gott ihr Leben in besonderer Weise widmeten. Ein einziges Mal trug Jesus eine Art purpurfarbenen Königsmantel, und der wurde ihm von den Soldaten vor der Kreuzigung angelegt, um ihn damit zu verspotten.

Kein zweites Outfit

Die Kleidung von Jesus wird in den Evangelien meist mit dem neutralen Ausdruck himátia bezeichnet: „Kleidungsstücke“. Aufschlussreich für seinen Kleidungsstil sind vor allem die Anweisungen an seine Nachfolger, wie sie sich unterwegs kleiden und ausstatten sollen. Dabei ist die Vorschrift bei Matthäus am striktesten: „Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel! Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab“ (Matthäus 10,9-10). Die verschiedenen Versionen der Evangelien stimmen hier nicht ganz überein; so lässt Jesus zum Beispiel in der Version des Markus Sandalen und Stock zu.

Aber selbst wenn sich die „Schuhe“ bei Matthäus auf geschlossene Schuhe beziehen und Jesus seinen Jüngern offene Sandalen zugesteht, ist da noch der Verzicht auf Geld, eine Vorratstasche und ein zweites Kleidungsstück. Die Jünger sollen also auf jede Form der Absicherung ihrer Grundbedürfnisse verzichten. Für ihre Sicherheit – der Stock diente unter anderem zur Verteidigung gegen wilde Tiere oder Wegelagerer –, für Nahrung, eventuell notwendige Ersatzkleidung und eine wärmende Decke bei Nacht waren sie ganz auf die Versorgung durch Gott und ihre Gastgeber angewiesen. Damit konnten sie ganz praktisch das Vertrauen in den Vater im Himmel einüben, zu dem Jesus einlädt: „Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht … Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern …?“ (Matthäus 6,25.30).

Untergewand aus Wolle oder Leinen

Wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus seinen Nachfolgern diese Vertrauenshaltung in seinem Alltag genauso praktisch vorlebte, wie er sie darin anwies. Auch Jesus wird mit einfacher Ausrüstung unterwegs gewesen sein.

Die Kleidung der einfachen Menschen bestand im Palästina der damaligen Zeit in der Regel aus zwei Kleidungsstücken: einem Untergewand und einem Obergewand. Das Untergewand (griech. chitōn) war ein meist aus Schafwolle gewebtes Kleidungsstück ohne oder mit kurzen Ärmeln, das von den Schultern wie eine Tunika locker herunterfiel. In der Regel war der Stoff ungefärbt, häufig mit eingewebten Längsstreifen aus gefärbten Fäden. Es bestand aus zwei Stoffbahnen, die an den Schultern und den Seiten zusammengenäht waren und dabei Öffnungen für Kopf und Arme freiließ. Bei den Männern reichte es in der Regel ungefähr bis zu den Knien, für Frauen war es knöchellang. Damit der chitōn bei der Arbeit oder beim Laufen nicht behinderte, konnte er mit einem Gürtel um die Taille gerafft oder hochgebunden werden. Wer etwas begüterter war, besaß vielleicht einen zweiten chitōn aus Leinen für heiße Tage; besonders Reiche konnten sich auch Kleidungsstücke aus Byssos leisten, einem besonders feinen Leinenstoff (vgl. Lukas 16,19). Jesus wird also in einem schlichten chitōn unterwegs gewesen sein, der ihn nicht aus der einfachen Landbevölkerung hervorhob. Auf einem Fresko in Dura Europos wird er sogar mit dem typischen Kleidungsstück der einfachsten Arbeiter und der Hirten dargestellt: dem exōmís, der die größte Bewegungsfreiheit bot, da er eine Schulter freiließ und besonders kurz war.



Auffällig war allein derjenige chitōn, den Jesus vor seiner Kreuzigung trug. Der Evangelist Johannes berichtet, dass dieses Kleidungsstück nicht, wie üblich, aus zwei Stoffbahnen zusammengenäht, sondern in einem durchgewebt war, sodass die Soldaten es nicht an den Nähten auftrennen und unter sich aufteilen konnten. Daher losten sie aus, wer es bekommen sollte, und erfüllten so eine messianische Prophezeiung aus Psalm 22,19. Durchgewebte Tuniken sind aus den Ländern östlich von Palästina bekannt. Dieser chitōn könnte also ein Import und damit teurer gewesen sein als die im Land hergestellten Kleidungsstücke – vielleicht ein Geschenk eines wohlhabenden Anhängers?

Das Obergewand und die Schaufäden

Doch selbst wenn dies der Fall war – Jesus nutzte die Gelegenheiten nicht aus, mit Geschenken reicher Nachfolger zu prahlen. Dazu wäre auch das Obergewand wesentlich geeigneter gewesen. Das himátion konnte verschiedene Formen haben, vom einfachen Überwurf, der den Armen nachts auch als Decke diente, bis zur stolē, einem aufwändig geschlungenen knöchellangen Obergewand, das seinen Träger unmittelbar als reichen und einflussreichen Menschen kennzeichnete.

An den Zipfeln des Obergewandes oder an einem eigens dafür hergestellten Kleidungsstück trugen viele Juden sogenannte Schaufäden: Quasten oder Troddel mit einem blauen Faden darin, um im Anschluss an 4. Mose 15,38-40 öffentlich zu bezeugen, dass sie den Glauben im Alltag ernst nahmen. Jüdische Männer von Rang demonstrierten ihre gesellschaftliche Bedeutung und ihren religiösen Ernst gerne durch besonders auffällige Schaufäden. Auch Jesus trug ein Obergewand mit solchen Schaufäden (Matthäus 9,20). Gleichzeitig kritisiert er jedoch das Tragen von besonders großen und auffälligen Schaufäden (Matthäus 23,5). Jesus wird also ein bescheidenes Obergewand mit Schaufäden getragen haben, die sich nicht von der Ausstattung einfacher Bewohner Israels abhoben.

Antike Accessoires

Komplettiert wird die Kleidung durch einen Gürtel, der Unter- und Obergewand in der Taille zusammenhält. Meist bestand er aus einem Streifen gefalteten Stoffs, in dem man auch kleine Geldbeutel, Geldstücke oder andere Gegenstände transportieren konnte. Brauchte man mehr Bewegungsfreiheit, konnte man ein langes Gewand mit dem Gürtel hochbinden bzw. die unteren Ecken, eventuell durch die Beine hindurch, in den Gürtel stecken – man „gürtete“ sich für eine besondere Aufgabe.



Auch im Gewandbausch, der Stofffalte über dem Gürtel, konnte man Gegenstände mit sich tragen. Meist hatte man noch ein kleines Stofftuch (soudárion) dabei, das im Gürtel oder im Bausch aufbewahrt wurde und für verschiedene Zwecke gebraucht wurde, zum beispiel um sich den Schweiß abzuwischen oder um Geld und andere Gegenstände zu transportieren.



An den Füßen wird Jesus einfache Sandalen aus Leder getragen haben, wie wohl die meisten Menschen außer den Ärmsten. Manche dieser Sandalen konnten durch ein Verstellen der Riemen angepasst werden – eine Aufgabe des Haussklaven, derer sich Johannes der Täufer nicht wert fühlte beim Gedanken daran, Jesus die Riemen seiner Sandalen zu lösen (Matthäus 3,11).



Mit seinem bewussten Verzicht auf prestigeträchtige Kleidung und der Anweisung an seine Jünger, nur das Notwendigste mitzunehmen, schließt Jesus an die Aufforderung Johannes des Täufers an: „Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat“ (Lukas 3,11). Durch sein Auftreten und seine öffentliche Kritik an auffälliger Kleidung unterläuft Jesus die Funktion, die Kleidung in der damaligen Gesellschaft als Statusund Machtsymbol hatte. Stattdessen führt er sie zurück auf ihre Grundfunktion: Bedeckung und Wärme. Zugleich ermutigt er seine Jünger dieses Grundbedürfnis, wie auch die Grundbedürfnisse nach Nahrung und einer festen Wohnstatt, Gott selbst anzuvertrauen. Alles, was über die elementaren Bedürfnisse hinausgeht, soll man an diejenigen weitergeben, die noch nicht einmal das Wenigste haben. Der einfache Lebens- und Kleidungsstil von Jesus ist ein Zeugnis seines Vertrauens in Gottes Versorgung und setzt zugleich frei, vom eigenen Überfluss abzugeben. Die „Lilien auf dem Feld“ werden ihm zum Bild dafür, dass Gott alle, die sich ihm anvertrauen, mit den Grundbedürfnissen versorgen wird – und oft noch mit viel mehr.

Beate Schütz ist studierte Literaturwissenschaftlerin und Theologin und arbeitet als freiberufliche Autorin, Lektorin und Übersetzerin.