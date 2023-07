Wenn die Ehe scheitert

- Werbung -

Priska Lachmann fühlte sich schuldig und gescheitert, nachdem ihre Ehe zerbrochen war. Doch dann erlebte sie, dass Gott einen anderen Blick auf sie hat und einen Neuanfang möglich macht.

Ich stand an einem Sonntag in einer kleinen Gemeinde inmitten von Sachsen während einer Jugendveranstaltung auf der Bühne und predigte darüber, dass wir keine Versager, nicht unfähig, dumm und zu nichts zu gebrauchen sind, sondern Kostbare, Geliebte und Begabte. Gott gibt uns diese neuen Namen, das war meine Botschaft. Genauso, wie Jakob in der Bibel auf seiner Heimreise zu Esau mit einem Mann gekämpft und danach den Namen Israel geschenkt bekommen hatte.

Jakob hatte seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen und daher Angst, ihm zu begegnen. Er betete zu Gott um Hilfe und sandte Geschenke voraus, um seinen Bruder zu besänftigen. Als Jakob allein war, rang Gott mit ihm. Jakobs Hüfte wurde verletzt, er begann zu hinken und klammerte sich an den fremden Mann. Der weitere Verlauf der Geschichte wird wie folgt überliefert: „Dann bat er [der fremde Mann]: ‚Lass mich los, der Morgen dämmert schon!‘ Aber Jakob erwiderte: ‚Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast!‘ ‚Wie heißt du?‘, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: ‚Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel (‚Gotteskämpfer‘).“ (1. Mose 32,27-29)

Jakobs Schuld, sein Betrug wurde hinweggespült, als sein Bruder ihm kurze Zeit später vergab. Jakob trug nun einen neuen Namen. Auch unser Scheitern, unser Versagen soll nicht unser ganzes Leben bestimmen. Mit Gott an unserer Seite und dem Geschenk seiner Vergebung können wir erleben, wie dieses in etwas Neues umgewandelt wird. Ich ließ die Zuhörer in der Gemeinde ihre alten und neuen Namen auf Papier schreiben, um zu verdeutlichen, dass ihre Identität, ihre alten Sätze über ihrem Leben nicht über ihnen festgeschrieben waren. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass diese Predigt meine letzte sein würde und ich mir meine eigene Predigt lieber selbst hinter die Ohren geschrieben hätte.

Eine Entscheidung

Sechs Jahre zuvor: Ich war 18 Jahre alt, als ich nach dem Abitur auf ein theologisches Seminar ging. Ich wollte Pastorin werden, zumindest war ich mir sicher, dass dieser Ort zu diesem Zeitpunkt der richtige für mich war. Ich heiratete mit 19 Jahren meinen damaligen besten Freund und er kam mit mir auf das Seminar und begann ebenfalls zu studieren. Ich heiratete vor allem deshalb, weil es sich sicher anfühlte mit ihm und wir heiraten mussten, um auf einem evangelikal theologischen Seminar zusammenleben zu dürfen. Professoren vor Ort warnten uns, so früh zu heiraten, auch unsere Eltern waren nicht glücklich darüber, aber ich fühlte mich reif genug, diese Entscheidung zu treffen. Ich dachte: Ist Liebe am Ende nicht einfach eine Entscheidung?

- Weiterlesen nach der Werbung -

Irgendwie hatte ich auch Angst, allein zu bleiben, niemanden abzubekommen. In meiner kleinen, pfingst-charismatischen Blase, in der ich gemeindlich aufgewachsen war, gab es nicht unendlich viel Auswahl. So viele Jahre später klingt das alles nach sehr seltsamen, willkürlichen und unlogischen Gedanken. Damals war ich jedoch der Meinung, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich liebte diesen Mann, auf meine 19-jährige, kindliche Art.

Zu stolz

In der Realität fiel ich jedoch sehr hart. Es ist schwer, über etwas zu schreiben, das auch jemand anderen betrifft, wenn sich die andere Person nicht dazu äußern kann. Daher ist meine Sichtweise subjektiv, aber dennoch wertschätzend. Unser Alltag war schwer. Die Finanzen als Studenten waren knapp. Wir waren unerfahren, wenn es darum ging, eine Beziehung zu führen, und waren vor allem sehr unterschiedlich. So hatten wir uns das nicht vorgestellt!

Ich bekam depressive Verstimmungen, konnte einige Wochen nicht in die Uni gehen und weinte viel. Ich war antriebslos und sehr unglücklich. Außerdem war ich wahrscheinlich verwöhnt und hatte keine Ahnung, wie es ist, allein beziehungsweise ohne Eltern zu leben. Ich konnte nicht kochen, nicht Auto fahren und war insgesamt sehr hilflos und abhängig.

Wenn wir nicht mit den Sätzen „Man heiratet nur einmal im Leben!“ und „Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht scheiden!“ aufgewachsen wären, hätte ich mich schon nach kurzer Zeit getrennt. Aber ich war zu stolz, um zuzugeben, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen hatte. Ich wollte allen beweisen, dass sie Unrecht hatten, dass wir gut zusammenpassten und vor allem, dass Liebe doch einfach eine Entscheidung ist!

- Werbung -

Dass dieser Satz durchaus dann gilt, wenn in langjährigen Beziehungen Schwierigkeiten auftreten, und nicht direkt am Anfang, wenn die Liebe noch rosarot sein und man glücklich die erste gemeinsame Wohnung beziehen sollte, wusste ich nicht. Dass Liebe eben auch ein Gefühl ist und die Entscheidung, zu lieben, bewusst immer wieder getroffen werden muss, wenn man sich aufgrund der eigenen Charakterschwächen zutiefst verletzt, war mir nicht bewusst. Ich hatte schlichtweg keine Ahnung und ging davon aus, dass es wohl allen Paaren so gehen musste wie uns und alle jeden Tag streiten würden.

„Man trennt sich nicht!“

Nach drei Jahren schloss ich meinen Bachelor ab und arbeitete ein Jahr als Jugendreferentin in einer freien Gemeinde. Ich liebte diesen Job, die Jugendlichen, das Kreativsein und die Möglichkeit, von Jesus erzählen zu können. Mein damaliger Mann und ich zogen anschließend in eine andere Stadt, begannen, dort wieder als angehende Pastoren zu arbeiten, bekamen ein Kind und zogen zurück in unsere Heimatstadt. Dort waren wir näher bei Oma und Opa und ganz langsam bekam ich die Kraft, um auszusprechen, wie schlecht es mir ging. Ich fühlte mich gefangen, suchte verzweifelt Freiheit und traute mich nicht, mich zu trennen. Denn: „Man trennt sich nicht!“

Ich wusste: Wenn ich mich trennen würde, konnte ich meinen Beruf nicht mehr ausüben, da in meinen Kirchgemeinde-Kreisen Scheidung als Sünde betrachtet wurde und Pastoren eine Vorbildfunktion innehaben sollten. Existenzangst, finanzielle Sorgen und Stolz verzögerten den ganzen Prozess und machten ihn noch schmerzhafter, als er sowieso bereits war. Ich klammerte mich an meinen Beruf, mit dem meine ganze Identität verbunden war. Wenn ich den verlieren würde, würde ich auch mich verlieren!

Auf den Reset-Knopf gedrückt

Und doch war ich erleichtert, als nach Jahren des gemeinsamen Ringens und Kämpfens die Entscheidung zur Trennung fiel. Mein privates Scheitern wurde öffentlich reflektiert von Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Kirchgemeinden, die mich beobachteten. In so einem Fall verliert man oft einen Teil seiner sozialen Beziehungen und eine Identität, die man bis zu dem Zeitpunkt als wichtig empfand. Wir alle, die wir uns in sozialen Systemen befinden, bewegen uns in einem Netz von Erwartungen, die an uns gestellt werden.

Für meinen Selbstwert spielten die Beziehungen in meinem Leben eine wichtige Rolle. Ich verlor meinen Job, meine Freunde aus der Freikirche und damit auch ein großes Stück Identität. Weil ich mich so sehr darüber definiert hatte, war ich nun niemand mehr. Wer war ich noch ohne meinen Beruf? Ich verurteilte mich selbst, schämte mich für mein Scheitern und konnte mir selbst nicht vergeben. Ich war versunken in Selbstanklage und versuchte einen Weg zu finden, aus dem Hintergrund meines evangelikalen Glaubensverständnisses heraus mit mir selbst ins Reine zu kommen.

Diese Selbstfindungsreise war das Härteste und Beste, was mir jemals passieren konnte. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, auf den Reset-Knopf gedrückt zu haben und nun vollkommen frei entscheiden zu können, wie ich leben möchte. Ich machte mich frei von den Erwartungen und Vorstellungen anderer Menschen über mein Leben und nahm mir Zeit. Gemeinsam mit Gott entschied ich mich für meine eigene Zukunft. Nur die Scham blieb, wenn ich mit meinem alten Umfeld konfrontiert war. Ich hatte das Gefühl, dass mir mein Scheitern anhing und ich darüber definiert wurde.

Heiligkeit gespürt

Meine Mutter nahm mich an einem Tag mit zu einer charismatisch-evangelikalen Veranstaltung. Sie zwang mich förmlich, ließ keine Widerrede zu und verfrachtete mich ins Auto. Dort angekommen, meldete sie mich zum „hörenden Gebet“ an. Bei so einem Treffen sitzen fremde Menschen gemeinsam in einem Raum. Man geht hinein, stellt sich nicht vor, sondern setzt sich einfach neben sie in den Kreis.

Sie beginnen dann leise, jeder für sich zu beten und zu hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Ich komme aus pfingst-charismatischen Kreisen. Diese Form von Gebet, auch Lobpreis und Zungenrede, waren für mich nicht fremd. Für Menschen von außen klingt es wie Zauberei und gefährlich und auch ich bin mehr als skeptisch, wenn es um prophetische Aussagen geht oder jemand der Meinung ist, Gott hätte ihm etwas mitgeteilt. Ich war aber zu höflich, um aus dem Raum zu gehen, also blieb ich brav sitzen.

„Ich erwartete Demütigung und fühlte mich fehl am Platz. Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes.“ Priska Lachmann

Ich fühlte mich furchtbar. Voller Scham. Ich erwartete, dass Gott ihnen mein Scheitern offenbaren würde oder sie mich „zurück auf den rechten Weg“ weisen würden. Ich erwartete Demütigung und fühlte mich fehl am Platz. Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Und nur deshalb teile ich dieses Erlebnis.

All die fremden Menschen waren fertig mit ihren Gebeten und teilten mir nun der Reihe nach mit, was Gott ihnen zu mir gesagt hatte. „Als du den Raum betreten hast, habe ich deine Heiligkeit gespürt …“, „Du bist so rein!“, „Liest du jeden Tag in der Bibel? Deine Ausstrahlung ist so heilig!“ – und so ging es reihum. Sie hatten Bibelstellen für mich, die mich ermutigten und mir zusprachen, wie rein und ohne Schuld ich sei.

Ein neuer Name

Mir blieb der Mund offen stehen. Hatten sie nicht richtig gehört? Ist diese Form des Gebets damit nicht offensichtlich Blödsinn? Völlig irritiert verließ ich den Raum und prallte auf meine Mutter. „Wie war es?“, fragte sie mich. Und ich antwortete: „Ich glaube nicht, dass diese Worte dort drin für mich bestimmt waren. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich das für Quatsch halte.“

Sie ließ nicht locker und ich erzählte ihr, was mir gesagt wurde. Sie nahm mich in den Arm: „Siehst du, das ist, wie Gott dich sieht! Dir ist vergeben, auf dir lastet keine Schuld.“ Ich wurde still und ließ diese Wahrheit in mein Herz sickern. Ich bekam an diesem Tag meinen neuen Namen. Mein Kampf war es, schambehaftet in einen Gebetsraum zu gehen, in den ich nicht gehen wollte. Und ich ging heraus und war nicht länger eine Versagerin, die gescheitert ist und die geschieden wurde.

„Fehler zuzugeben, aber seinen Selbstwert nicht ans Richtigmachen zu knüpfen – das ist die Kunst.“ Priska Lachmann

Ich bekam eine neue Identität, die Gott mir zuschrieb. Ich war heilig. Geliebt. Angenommen. Ohne Schuld. Wenn wir versagen, bedeutet das nicht, dass wir Versager sind und diese Identität, dieser Name nun unser Leben bestimmt. Fehler zuzugeben, aber seinen Selbstwert nicht ans Richtigmachen zu knüpfen – das ist die Kunst. Das ist leichter gesagt als getan.

Ich muss zugeben, dass ich viele Jahre die Scham und den Makel, geschieden zu sein, mit mir herumgetragen habe. Die Menschen um mich herum hat es viel weniger interessiert als mich. Ich habe das Versagen persönlich genommen und verabsolutiert. Aber wer sich mit dem Scheitern identifiziert, erniedrigt sich selbst. Denn das Projekt, mit dem wir beschäftigt waren, ist vielleicht gescheitert. Unsere Familie. Die Freundschaft. Die Umwelt. Aber nicht unser Ich in seiner Ganzheit.

Scheitern kratzt unseren Schutzmantel, unsere Identität, unser soziales Ich an. Wir kommen an einen Punkt, an dem wir uns selbst nicht wiedererkennen. Das tut weh! Das eigene Ich muss nach einem Scheitern oft neu bestimmt werden, es ist im Wandel, vielfältig und in Bewegung. Gott möchte gern derjenige sein, der auch dir einen neuen, liebevollen Namen schenkt.

Priska Lachmann ist Theologin, Autorin und bloggt unter www.mamalismus.de.