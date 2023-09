REAL LIFE Edition: 35.000 Magazine für junge Erwachsene

Die DRAN Real Life Edition begleitet das Filmprojekt rund um das Leben und Sterben von YouTuber Phillipp Mickenbecker. In den Heften gibt es starke Impulse zu wichtigen Lebensfragen rund um Leben, Freundschaft, Leid und Tod. Sie können uns dabei unterstützen, .

Thematisch bewegt sich die DRAN-Edition, die in Kooperation mit REAL LIFE GUYS entstand, im Spannungsfeld zwischen Leid und Hoffnung – offen und ungeschönt, aber auch mutig und hoffnungsvoll. Philipp Mickenbecker, der vielen als YouTuber und Teil der Real Life Guys bekannt ist, teilt seine Geschichte mit uns. Ein Filmteam durfte ihn von Februar 2021 bis zu seinem Tod im Juni 2021 dokumentarisch begleiten. Aus nächster Nähe, ganz dicht dran. Die Filmemacher hielten fest, wie Philipp trotz seiner Krebserkrankung seine Hoffnung stets auf Jesus setzte.

In allem Leid ist auch Hoffnung

Die berührende Dokumentation über Philipp Mickenbecker wird viele Menschen mit der hoffnungsvollen Botschaft des Evangeliums berühren – das war seine Hoffnung. Gestern (18. September) fand in Berlin die Premiere statt. Mit einer Kino- und Gemeinde-Tour soll die gute Botschaft des Films so vielen Menschen wie möglich zugänglich gemacht werden.

Begleitend zur Film-Dokumentation druckt der SCM Bundes-Verlag, zu dem auch Jesus.de gehört, in Kooperation mit REAL LIFE GUYS 35.000 Exemplare der ersten Ausgabe der DRAN Real Life Edition. Im Rahmen der Gemeindetour soll ein Großteil dieser Auflage verschenkt werden. Das Sonderheft begleitet insbesondere junge Erwachsene bei der Auseinandersetzung mit wichtigen Lebensfragen: Was sind tragfähige Freundschaften? Warum lässt Gott Leid zu? Im Angesicht des Todes: Was soll von mir bleiben? Bei aller Schwere dieser Themen will DRAN mit den Artikeln den Leserinnen und Lesern ganz im Sinne von Philipp Mickenbecker eine klare Perspektive auf das Leben geben: In allem Leid ist auch Hoffnung. Die Geschichte um Philipp Mickenbecker hat das Potenzial, Menschen für Jesus zu erreichen.

Ihre Spende für geteilte Kosten

Helfen Sie uns mit, dass viele junge Menschen mit ihren Lebensfragen bei dem ankommen, der sie wirklich beantworten kann: Jesus. Mit Ihrer Spende können Sie einen Teil der Druckkosten dieser Auflage mittragen und unterstützen uns dabei, den Preis für diese Ausgaben für unsere Leserinnen und Leser niedrig zu halten. Mit 64 Euro ermöglichen Sie, dass wir 10 Sonderhefte an junge Menschen verschenken.

Unser Spendenvorschlag: 64,00 €

Unsere Bankverbindung

SCM Bundes-Verlag gGmbH

IBAN: DE20 4526 0475 0003 0007 00

BIC: GENODEM1BFG

Spar- und Kreditbank Witten

Oder hier online spenden.