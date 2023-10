SCM Bundes-Verlag verschenkt 35.000 DRAN-Magazine

Als offizieller Partner begleitet die Zeitschrift DRAN die Dokumentation über Leben und Sterben von YouTuber Philipp Mickenbecker thematisch. Die Perspektive: In allem Leid ist auch Hoffnung.

Nach dem erfolgreichen Kinostart wird die berührende Dokumentation „Philipp Mickenbecker – Real Life“ auch in mehr als 100 Kirchengemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt. Der SCM Bundes-Verlag, zu dem auch Jesus.de gehört, begleitet das Filmprojekt offiziell als Partner und verschenkt auf der Gemeindetour 35.000 DRAN-Magazine an die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Geschichte rund um das Leben und Sterben von Philipp Mickenbecker ist geprägt von Schmerz und Leid. In dem Film werden Lebensfragen aufgeworfen, die nicht leicht zu beantworten sind. Was sind tragfähige Freundschaften? Warum lässt Gott Leid zu? Im Angesicht des Todes: Was soll von mir bleiben?

Ein Herzensanliegen

Die Real Life Edition der Zeitschrift DRAN lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit diesen Fragen nicht allein. Ab sofort ist die erste von insgesamt drei Ausgaben erhältlich. Darin werden die Themen des Films vertieft. Die Inhalte geben den Leserinnen und Lesern ganz im Sinne von Philipp Mickenbecker eine klare Perspektive auf das Leben: In allem Leid ist auch Hoffnung.

Insgesamt 35.000 DRAN-Ausgaben sowie Postkarten und Poster werden auf der Gemeindetour verschenkt. Der SCM Bundes-Verlag finanziert diese Aktion durch Spenden. Dem DRAN-Team und uns allen im Verlag ist es ein Herzensanliegen, dass Menschen Gott erleben und von ihm ermutigt und gestärkt werden. Mehr Informationen gibt es auf der DRAN-Webseite

