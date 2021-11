Sprinkle: Unser Jesus.de Spendenprojekt im Advent

Liebe Freundinnen und Freunde von Jesus.de, ohne Evangelisation ist Glaube nicht denkbar. Wir als Jesus.de-Community unterstützen deshalb Sprinkle, die evangelistische Initiative unseres Verlagshauses, bis zum Jahresende als unser Spendenprojekt.

Sprinkle, das bedeutet übersetzt „beregnen“, „ausstreuen“ oder auch „bunte Zuckerstreusel“. Genau darum geht es: Die beste Botschaft der Welt kreativ unter die Menschen zu bringen – inspiriert durch das Gleichnis vom Sämann (Markus 4). Als SCM Bundes-Verlag sind wir auf vielen Kanälen evangelistisch unterwegs. Künftig werden wir alle evangelistischen Medien und Projekte unseres Verlags bei Sprinkle bündeln und dazu auch spannende und inspirierende Ideen außerhalb unserer Verlagsgruppe vorstellen. Unser Ziel ist es, Menschen zu inspirieren und (neu) dafür zu begeistern, von Jesus zu erzählen.

Jeder kann mitmachen

Das Beste: Jeder von Euch kann Teil von Sprinkle werden und seinen persönlichen „Sprinkle-Moment“ mit uns teilen. Was ist ein Sprinkle-Moment? Das sind Situationen, in denen Menschen zum ersten Mal Jesus begegnet sind – angefangen haben, über den Glauben zu reden. Hier erzählt unsere Jesus.de-Nutzerin Karen Kersten ihren ganz persönlichen Sprinkle-Moment. Solche Erlebnisse wollen wir auf Sprinkle sammeln, teilen und dadurch die Sehnsucht wecken, mehr Menschen für Jesus zu begeistern.

Das passt so großartig zu Jesus.de, dass wir Sprinkle zu unserem Spendenprojekt gemacht haben. Sprinkle ist eine Investition in die Zukunft, und wir unterstützen das ganz praktisch: Von allen Spenden, die wir für Jesus.de bis zum Jahresende erhalten, gehen 10 Prozent an Sprinkle. Wir als Community möchten dazu beitragen, dass die Plattform wächst und zum Segen für viele Menschen wird, die das Evangelium ins Land tragen möchten.

Bist du dabei?

Herzliche Grüße und eine gesegnete Adventszeit wünschen

Daniel & das gesamte Team von Jesus.de

