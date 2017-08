Der Investigativ-Journalist Hans Leyendecker hält seine Ernennung zum Kirchentagspräsidenten für die „größte Ehre“ in seinem Leben. Dem ehemaligen Katholiken ist der Fokus auf die Ökumene sehr wichtig. Im Interview mit dem Christlichen Medienmagazin Pro erzählt er, was beim Kirchentag nicht fehlen darf und was evangelische Christen von Katholiken lernen können.