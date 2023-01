Geschrieben von einem weitgereisten US-Evangelisten, ins Deutsche übertragen von einer begnadeten Übersetzerin. „Ich blick voll Beugung und Staunen“ ist ein ausgesprochenes Zeugnislied.

Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnad

und lausche der Botschaft des Friedens, die Er mir verkündiget hat.



Ref.: Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein.

Mein Wille gehört meinem Gott; ich traue auf Jesus allein. Wie lang hab ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz!

Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sanft hat seine Hand mich berühret; er sprach: O mein Kind, du bist heil!“

Ich fasste den Saum seines Kleides: Da ward seine Kraft mir zuteil. Der Fürst meines Friedens ist nahe; sein Antlitz ruht strahlend auf mir.

O horcht seiner Stimme; sie rufet: Den Frieden verleihe Ich dir!“

Dora Rappard (1875) – Nach dem englischen Lied „I stand bewildered with wonder“ von Wilbur Fisk Crafts.

Evangelistische Lieder übersetzt

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kamen viele Lieder aus dem englischsprachigen Raum nach Deutschland. Hier wurden sie ins Deutsche übersetzt und erfreuten sich bald großer Beliebtheit. Vielen dieser Lieder merkt man an, dass sie aus der evangelistischen Verkündigung stammen. Das Lied „Ich blick voll Beugung und Staunen“ stammt aus Amerika. Es ist ein ausgesprochenes Zeugnislied.

In allen seinen vier Strophen gibt jemand ein persönliches Zeugnis; ein „Ich“ erzählt, wie es in der Begegnung mit Jesus Heil und Heilung erfahren hat. Wer sich genauer in den Text vertieft, wird in der dritten Strophe eine biblische Geschichte entdecken: Hier spricht eine Frau, die von schwerer Krankheit geheilt wurde, nachdem sie mitten im Gewühl einer großen Menschenmenge den Saum des Gewandes Jesu berührte (Markus 5,25-34).

Diese Begegnung mit Jesus verwandelte ihr ganzes Leben. Von Sünde und Schmerzen geheilt zog der Friede des Friedefürsten (Jesaja 9,5) in ihr Herz ein. Am Schluss des Liedes lädt die Frau uns ein, auch der Stimme des Friedefürsten zu folgen, um seinen Frieden zu empfangen.

Die ganze Welt bereist

Das Lied stammt von Wilbur Fisk Crafts, einem amerikanischen Prediger, dessen Namen wir kaum kennen. Er bereiste so ziemlich die ganze Welt, um überall das Evangelium zu verkündigen, und diente als Pastor in verschiedenen amerikanischen Kirchen.

Die deutsche Übersetzung verdanken wir Dora Rappard, die selbst viele Lieder gedichtet hat. Zugleich war sie eine begnadete Übersetzerin. In England nahm sie an Versammlungen der damals entstandenen Heiligungsbewegung teil und besaß von daher ausgezeichnete Kenntnisse der englischen Sprache. Ihr Ehemann Carl Heinrich war Leiter einer der theologischen Ausbildungsstätte St. Chrischona in der Nähe von Basel.

Text: Reinhard Deichgräber