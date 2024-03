Hunter Plake: Thunderbird 2

»I hope you experience Jesus in these songs«, schreibt Hunter auf Instagram zur Veröffentlichung seiner neuen EP. »Thunderbird 2« ist aber kein typisches Worship-Album. Stattdessen bekommen wir sechs großartige alternative Rock-Songs mit viel Tiefe – sowohl klanglich als auch textlich. Hunter singt ganz offen von Depressionen und seine Beziehung zu Jesus. Der besondere Ton und Vibe haben mich direkt abgeholt: ruhig, gefühlsstark, melancholisch, irgendwie schwebend. Hunter hat einen ganz eigenen Stil und eine wirklich tolle, einzigartige Stimme. Bei mir laufen die Songs rauf und runter und sind schon in einige Playlists eingezogen. Eine Entdeckung, die mich nicht so schnell wieder loslassen wird.



reingehört_Celina Röhl