Mission wird heute selbst innerhalb der Kirche teils kritisch gesehen. Dem Missionsverständnis des Liedes „Leuchtend strahlt des Vaters Gnade“ können aber auch kritische Geister zustimmen.

Leuchtend strahlt des Vaters Gnade

aus dem obern Heimatland,

doch uns hat Er anvertrauet

Rettungslichter längs dem Strand.

Refrain

Lasst die Küstenfeuer brennen,

lasst sie leuchten weit hinaus,

denn sie zeigen manchem Schiffer

sicherlich den Weg nach Haus.

2. Unser Weg war fern vom Lichte,

unser Herz in Schuld und Qual,

doch aus Jesu Angesichte

leuchtete der Liebe Strahl.

Refrain (Wdh.)

Lasst die Küstenfeuer brennen,

lasst sie leuchten weit hinaus,

denn sie zeigen manchem Schiffer

sicherlich den Weg nach Haus.

3. Dunkel ist die Nacht der Sünde,

schaurig klingt der Wogen Lied,

manches Auge sucht voll Sehnsucht,

ob’s am Strande Lichter sieht.

Refrain (Wdh.)

Lasst die Küstenfeuer brennen,

lasst sie leuchten weit hinaus,

denn sie zeigen manchem Schiffer

sicherlich den Weg nach Haus.

4. Jesus hat uns ausgesendet,

wie der Vater Ihn gesandt,

dass die Liebe Gottes strahle,

da wo man ihn nicht gekannt.

Refrain (Wdh.)

Lasst die Küstenfeuer brennen,

lasst sie leuchten weit hinaus,

denn sie zeigen manchem Schiffer

sicherlich den Weg nach Haus.

5. Lass dein Licht doch nicht verlöschen,

sonst vielleicht zu dieser Stund,

weil es nicht den Hafen findet,

sinkt ein Schifflein auf den Grund.

Refrain (Wdh.)

Lasst die Küstenfeuer brennen,

lasst sie leuchten weit hinaus,

denn sie zeigen manchem Schiffer

sicherlich den Weg nach Haus.

Philipp Bliss

Das Missionslied schlechthin

Die meisten christlichen Lieder sind reich an Bildern. Sie kommen aus den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Viele haben ihre Wurzeln in der Bibel. Allerdings gibt es – soweit ich sehe – nur zwei Lieder, in denen ausführlich vom Meer und von der Seefahrt die Rede ist. „Leuchtend strahlt des Vaters Gnade“ ist eines davon.

Es ist ein ausgesprochenes Missionslied. So habe ich selbst es als Junge in unserer missionarisch ausgerichteten Jugendarbeit meiner Heimatstadt Göttingen kennengelernt. Für viele von uns war es das Missionslied schlechthin.

Auch Kritiker können diesem Missionsverständnis zustimmen

Im Unterschied zu manchen Zerrformen und Zerrbildern von Mission brachte es ein Missionsverständnis zum Ausdruck, zu dem auch die kritischsten Geister gerne Ja sagten. Fünf Strophen hat das Lied „Leuchtend strahlt des Vaters Gnade“.

Die zweite Hälfte jeder Strophe ist ein vierzeiliger Kehrreim, der in einem starken Bild dazu aufruft, den Schiffern, die in stürmischen Nächten auf dem Meer fahren, Orientierung zu geben, sodass sie „den Weg nach Haus“ finden.

Doch ehe jemand ein Bote Jesu sein kann, muss er selbst erfahren, wie „der Liebe Strahl“, der von Jesus ausgeht, Menschen vor dem Untergang rettet. Kernwort des Liedes ist das Wort „Licht“, dazu verwandte Worte wie „leuchten“ und „strahlen“ oder die „Feuer“, die von der Küste aus den Schiffern Orientierung geben.

Dichter stirbt bei Versuch seine Frau aus verunglücktem Zug zu retten

Das Lied kommt aus den USA. Der Dichter, Philipp Bliss, der übrigens die Melodie zu seinem Lied selbst geschrieben hat, war ein begabter Dichter, Sänger und Komponist. Zeitweilig arbeitete er an der Seite des bekannten Evangelisten Dwight L. Moody.

Er ist früh gestorben: Im Alter von 38 Jahren wurde er Opfer eines schweren Eisenbahnunglücks. Bei dem Versuch, seine Frau aus dem verunglückten Zug zu retten, verlor er selbst sein Leben.

Den deutschen Text verdanken wir Anna Thekla von Weling; ihr Name ist bis heute aufs engste mit dem thüringischen Kurort Bad Blankenburg verknüpft.

Text: Reinhard Deichgräber

