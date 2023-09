Manwell Reyes: It’s a movie: Cinematic Hip Hop Volume 1

Manwell Reyes war schon immer ein Freigeist, der sich als Musiker, Schauspieler und Podcaster kreativ auslebt. Als Kopf der Group 1 Crew wurde er mit eingängigem R&B und Pop-Rap so bekannt wie erfolgreich. In seinen Solowerken wagt er sich allerdings etwas weiter aus der Komfortzone und experimentiert mit anderen Sounds. Bei „It’s A Movie: Cinematic Hip Hop Vol. 1“ ist der Name Programm, denn das Album lässt sich am ehesten als Kombination aus elektronisch beeinflusstem Hip Hop und dem Soundtrack eines Hollywood-Blockbusters beschreiben. Die acht Songs sind dabei eher Actionfilm als Drama und gönnen dem Hörer keine Ruhepausen. Anspieltipps: der Opener „How You Like Me Now“ oder das treibende „Blood In The Water“.

IN EINEM SATZ:

Kraftvoller Rap für die Sportplaylist.

reingehört_Christoph Vogelsang

www.manwellreyes.com