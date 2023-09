David Dunn: Boys

David Dunn veröffentlicht mit seinem Album „Boys“ elf Gute-Laune-Lieder, die nicht nur melodisch, sondern auch textlich im Kopf hängen bleiben. Sie erinnern mich an die vergangenen Zeiten meiner Kindheit und laden ein, weniger über die Dinge nachzudenken, die wir nicht kontrollieren können.

Das bekräftigt besonders der Vers „God, I know You got a purpose; And your love for me is perfect; And you find me where the dirt is; And you love me where the hurt is“ aus dem Lied „Hurt Is“. Oft denken wir viel zu sehr über den Dreck und die Schmerzen nach, anstatt uns darauf zu fokussieren, dass Gott uns darüber hinaus perfekt liebt.

Ich bin von David Dunn gewohnt, dass seine Lieder nach den ersten Sekunden schon in meinen „Lieblingssongs“ landen. Die Lieder dieses Albums jedoch gehören zu denen, die richtig gut werden, je öfter man sie hört.

reingehört_Angelika Berger