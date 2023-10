Colton Dixon: Canvas

Auf seiner EP »Canvas« bringt Colton Dixon sieben ermutigende Songs raus, die Zuversicht und Hoffnung vermitteln. Das wird direkt in seinem ersten Song »Build A Boat« deutlich. Die Message lautet: Vertraue auf Gott, egal was ist. Er ist mit dir unterwegs und lässt dich nicht im Stich. Dass das Leben nicht immer einfach ist und schwierige Zeiten dazu gehören, darüber singt Colton in »Giants«.

Der mutmachende und energiegeladene Song erinnert uns daran, dass wir nicht alleine sind und den Mut nicht verlieren sollen. Etwas ruhiger wird es dann bei »Canvas «. Colton erzählt in dem Song, wie der Glaube sein Leben verändert: »Du machst aus meinem Chaos ein Meisterwerk. Du bist der Schöpfer und ich deine Leinwand.«

reingehört_Daniela Kruse