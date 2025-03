Elenee: elenee.

Mit dem Album „elenee.“ hat die gleichnamige Sängerin aus Kanada Songs zusammengestellt, die Elemente aus Pop, christlicher Musik und Jazz miteinander verbinden. Ihre warme, kräftige Stimme ist mit klangvoller Instrumentation untermalt und jeder Song hat seine einzigartige Stimmung. »No Place Here« ist ein ermutigender Song, der sich gegen die Angst richtet und zum lauten Mitsingen einlädt. Besonders stark finde ich den Song »Under My Feet«.

Im Vertrauen in Gott befiehlt die Künstlerin dem Teufel, unter ihre Füße zu treten. Er kann ihr nichts anhaben. Diese Musik ist eine Erinnerung daran, dass es auch in den dunkelsten Zeiten eine Hoffnung gibt, die uns durchführt und dass es am Ende des Tunnels immer ein Licht gibt.

reingehört_Helen Moos