Kingdmusic: Hold on

Tiefe Wahrheiten, verpackt in mitreißenden Beats, gesungen von einer starken Stimme. Der südafrikanische Sänger weiß, wie er andere mit seiner Musik ermutigen kann und gute Laune verbreitet. In seinen Texten erinnert er daran, worauf Christinnen und Christen ihre Hoffnung setzen dürfen und welche Versprechen in der Bibel stehen. Die neun Songs des Albums vereinen verschiedene Musikstile wie Pop, Afrobeats, HipHop, Rap, Reggae und Lobpreis. Vor allem in meinen Ohren geblieben ist der Titel »Hold On« – hier singt Kingdmusic stellenweise auf Zulu, seiner Muttersprache. Er motiviert dazu, weiterzumachen, auch wenn die Umstände dagegensprechen – schließlich haben wir Gott an unserer Seite: »But my God will make it alright«.

reingehört_Erika Weiss