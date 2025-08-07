Jesus.de unterstützen!
Sons Of Sunday: Sons of Sunday

MusikMusikkritik

Steven Furtick, Chandler Moore, Brandon Lake, Leeland Mooring, Chris Brown und Pat Barrett – ein Pastor und fünf Lobpreissänger aus den USA formen seit neuestem eine Band. Zusammengezählt wurden sie über 60 Mal für einen Grammy nominiert. In einer kleinen Kapelle in North Carolina haben sie die Köpfe zusammengesteckt und es ist ein Album entstanden, das inhaltlich einen frischen Mix aus Lebensfreude und theologischer Tiefe bietet.

Country-Lieder wie „All Back“ machen gute Laune, das Lied „Higher Than I“ lädt dazu ein, die Augen zu schließen und sich auf Gott zu besinnen. Die Musikvideos bringen einen oft zum Grinsen, weil die Band offensichtlich viel Spaß bei der Arbeit hatte. Ich finde, das Album muss man gehört haben.

reingehört_Melanie Hoinle

Das Album bietet einen frischen Mix aus Lebensfreude und theologischer Tiefe. Hier treffen Worship und Country-Musik aufeinander.
