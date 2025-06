TAYA: The Reminder

Das neue Album »The Reminder« von TAYA ist einfach unbeschreiblich. Die Songs fühlen sich an wie kleine Briefe direkt ans Herz. »Gonna Be Good« bringt einem sofort Hoffnung und gute Stimmung, selbst wenn’s gerade nicht so läuft. »One and Only« hat mich richtig berührt, weil der Song so ehrlich und liebevoll über Gottes Nähe und Treue geschrieben ist.

Das ganze Album ist von der Stimmung ruhig, aber nie langweilig. Eher so, als würde man tief durchatmen und die Welt für einen Moment anhalten. Es lädt zum Nachdenken ein und ist kein typisches Worship-Album, sondern sehr persönlich, fast schon poetisch und ehrlich. Man merkt, dass TAYA eine Message rüberbringen möchte, nicht laut, aber klar und echt. »The Reminder« erinnert mich daran, dass wir nie allein sind, weil Gott immer bei uns ist, auch wenn wir es manchmal vergessen.

reingehört_Katharina