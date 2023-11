Tiffany Hudson: Hidden Here

Tiffany Hudson, bekannt als Sängerin von »Elevation Worship«, zeigt in ihrem ersten Solo-Album vor allem zarte Klänge. In den acht Songs geht es hier vor allem um unsere Hingabe an Gott, die wichtiger ist als alles andere. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, verändert sich alles. Dabei benutzt sie simple Texte, inspiriert von der Bibel. In »Break The Bottle« bezieht sie sich auf die Sünderin, die Jesus die Füße mit teurem Öl salbt. Und leitet daraus ab: Wenn wir Jesus unser Alles geben, ist das keine Verschwendung – denn Jesus hat alles für uns gegeben. Außerdem hat Tiffany sich bekannte Unterstützung geholt: Steffany Gretzinger, Mitch Wong und Joe L Barnes sind in zwei Liedern zu hören.

reingehört_Linda Hornischer