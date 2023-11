Steffany Gretzinger: The narrow way

Jeder Song des neuen Albums von Steffany Gretzinger ist besonders und einzigartig. Die meisten ihrer Tracks starten ruhig und langsam, bevor sie dann im Verlauf immer kraftvoller werden. »No Turning Back«, den Steffany gemeinsam mit der US-Band Leeland geschrieben hat, ist eine neue Interpretation des sehr bekannten Songs »I Have Decided To Follow Jesus«. Hier geht es um die unerschütterliche Hingabe auf dem Weg mit Jesus. Unabhängig davon, welche Schwierigkeiten und Prüfungen im Leben gerade anstehen. Gott soll dabei im Zentrum sein. Das Album lädt dazu ein, in die Gegenwart Gottes zu kommen und ermutigt dazu, ihn zu loben und zu ehren.

reingehört_Helen Moos