Mission: Second wind

Obwohl schon etwas länger aktiv, ist Mission auf dieser Seite des Atlantiks noch etwas underrated.

Was schade ist, denn der bodenständige MC aus Kalifornien hat einiges zu erzählen und nimmt uns in seinen Songs immer wieder tief mit in seine Persönlichkeit (nebenbei auch in einem Podcast mit seiner Frau). Es geht um das Aufwachsen in schwierigeren Verhältnissen, die persönlichen Struggles des Lebens und darum, wie Gott uns verändern kann. Gerappt wird auf bouncigen 808-Beats unterlegt mit Soul- und Gospelsamples, die eine gute Unterlage für Missions trapgeschulten Flow bilden.

Highlights sind der virale Hit „Marvelous“, „Trending Topic“ mit Alicia Keys-Sample und der Brecher „Not Them“, der auch Drake gut zu Gesicht gestanden hätte.

reingehört _Christoph Vogelsang