3.000 Jugendliche in Mitteldeutschland feiern Konfirmation

Etwa 3.000 Jugendliche werden in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zwischen Palmsonntag und Pfingstsonntag konfirmiert.

Laut einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) werden dort etwa 3.000 Jugendliche zwischen Palmsonntag (24. März) und Pfingstsonntag (19. Mai) konfirmiert. Mit der Konfirmation sind die Mädchen und Jungen zur selbstständigen Teilnahme am Abendmahl zugelassen, können Taufpaten werden und dürfen mit vollendetem 14. Lebensjahr das aktive Wahlrecht in der Kirche ausüben. Im Konfirmationsgottesdienst werden die Jugendlichen unter Handauflegung gesegnet. Zudem bekennen sie sich mit ihrem „Ja“ gegenüber Gott und der Kirchengemeinde zum christlichen Glauben.

„Konfirmation und Erlebnisse in der Jugendarbeit sind zutiefst prägende Momente für ein ganzes Leben, das ist wissenschaftlich erwiesen“, so Peter Herrfurth, Landesjugendpfarrer der EKM.