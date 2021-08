Aktion Hoffnungsschimmer: 300.000 Euro für Flutopfer

- Werbung -

Gut 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben nach Angaben von Campus für Christus (CfC) die kirchenübergreifende Benefizaktion „Hoffnungsschimmer21“ verfolgt. Der aktuelle Spendenstand: über 300.000 Euro.

Der Benefiz-Gottesdienst fand am 28. Juli in der evangelischen Thomas-Kirchgemeinde in Bonn Bad Godesberg statt. Dieser Stadtteil war vom Hochwasser besonders stark betroffen.



Mit zu den Unterstützern, Partnern und Beteiligten zählten Julia Klöckner (Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft), der sächsische Landesbischof Tobias Bilz, Regionalbischöfin Dorothea Greiner, Weihbischof Thomas Maria Renz, Hansjörg Kopp (Generalsekretär CVJM Deutschland), Johannes Hartl (Gebetshaus Augsburg), Flo Stielper (CfC), die REAL LIFE GUYS, Malteser International, Tobias und Frauke Teichen (ICF München), Bibel TV, GAIN und viele weitere.

Link und Spendenmöglichkeit: Hoffnungsschimmer21