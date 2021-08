Mönch fordert von Kirche: Mehr Sehnsucht, weniger Moral

Der katholische Geistliche und YouTube-Star Pater Nikodemus möchte Geschmack auf den Glauben machen – ohne „Kirchensprech“. Dabei spart er auch nicht mit (liebevoller) Kritik an seiner eigenen Kirche.

Pater Nikodemus Schnabel (43) meldet sich zum Videotalk aus Sant’ Anselmo in Rom, dem „Headquarter“ des Benediktinerordens, wo auch dessen Internationale Universität ihren Sitz hat. Der Pater hat als Berater im Auswärtigen Amt gearbeitet, er ist öfter auf Reisen und viel auch in (Sozialen) Medien unterwegs. Sein YouTube-Video #FrageinenMönch, in dem er auf Fragen über das Kloster-Leben, Kirche und Glaube antwortete, wurde über eine Million Mal aufgerufen.

Pater Nikodemus, Sie waren gerade in Deutschland, sind jetzt in Rom. Wo ist Ihr Lebensmittelpunkt?

In Jerusalem. Dort ist mein Kloster. Wir Benediktiner entscheiden uns für ein Kloster, nicht für einen Orden, wie Dominikaner oder Franziskaner etwa.

ich will gerne die Frage nach Gott wachhalten

Sie sind unterwegs im Namen des Herrn: Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich möchte Geschmack machen auf den Weg der Gottsuche. Ich leide ein bisschen darunter, wie Kirche und Glaube wahrgenommen werden von vielen: mit erhobenem Zeigefinger, als eine Art Moralagentur. Dabei fragt Benedikt schon in der Benediktsregel, im 5./6. Jahrhundert: „Wer ist ein Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht?“ Der soll Mönch werden. Wir sind also in meinen Augen Sehnsuchtsexperten! Ich will gerne die Frage nach Gott wachhalten. Und ich lebe im Kloster, weil ich finde: Hier ist der Raum, in dem Sehnsucht aufblühen kann.



Wie sind Sie in Berührung mit der katholischen Kirche gekommen?

Ich bin Scheidungskind. Meine Mutter war Schauspielerin, mein Ziehvater ein polnischer Künstler. Ich bin groß geworden in einer umgebauten Werkstatt, einer umgebauten Mühle, einer umgebauten Schule … Später habe ich im Waisenhaus eines katholischen Frauenordens gelebt. Die Ordensschwestern und der Pfarrer waren meine katholischen Erstkontakte. Der Weihrauch, die Kerzen, die Liturgie – das war wie Theater, aber auch eine heilige Sache. Ich bin überzeugt: Wir glauben ja nicht an ein Buch, sondern an ein Du – das ist Jesus Christus. Über Weihrauch, Kerzen, Liturgie vermittelt der Glaube sich über alle Sinne. Und ich bin auch gern in einer Weltkirche, gebe ich zu (lächelt).



Aber diese Weltkirche hat seit vielen Jahren große Probleme.

Ja, vor allem im deutschen Sprachraum. Das Problem ist, dass wir uns hier seit Jahrzehnten haben verzwergen lassen: als „Moralagentur“. Kirche, das sind die, die anständig und brav leben sollen. Darum wirken die Missbrauchsfälle so besonders unglaubwürdig. Und man muss auch deutlich sagen: Das ist eine totale Verfehlung unseres Auftrags! Es steht auch nirgendwo in der Bibel: Seid anständig, seid brav, benehmt euch! Das ist keine jesuanische Botschaft.



Ich sage ganz offen: Ich kann Leute gut verstehen, die mit der Kirche ringen. Sieht man die großen Verwaltungsgebäude, die hochprofessionalisierte Institution Kirche, kriegt man das Gefühl, dass da ganz viel Kruste ist. Aber ist da auch noch Glut? Mein Anliegen wäre deswegen: Mehr Sehnsucht, weniger Moral!



Es geht ja nicht nur um das Thema Missbrauch, sondern auch um hunderttausende Kirchenaustritte, darum, dass Frauen zwar viel zum Kirchenleben beitragen, aber Männer das Sagen haben …

Selbstverständlich. Gerade unsere Ordensfrauen machen eine geniale Arbeit, in schwer zugänglichen Regionen, auf der letzten Insel auf den Philippinen, wo eine Ordensfrau noch ein kleines Hospital „rockt“. Und viele von ihnen erklären: Weil wir nicht Teil der Machtstruktur sind, können wir zum Teil mehr bewirken, als wenn wir in einer gepanzerten Limousine vorfahren. Aber natürlich sollten Frauen viel mehr gehört werden und präsenter sein!



Wir haben in Deutschland eine starke Fokussierung auf diese Frauenfrage. Mich beschäftigt darüber hinaus seit Jahren die Frage der Internationalität. Wir müssten ernsthaft auch über das Thema Rassismus reden. Es ist für eine Weltkirche unentschuldbar, da blind zu sein. Wir haben seit Langem einen enormen Zuzug von Katholiken mit anderen Muttersprachen, anderer Nationalität, anderer Hautfarbe – die kommen aber bei uns überhaupt nicht vor! Und ich fürchte mich vor einer Kirche, die das letzte Biotop derer ist, die es toll finden, wenn „hier noch Deutsch gesprochen“ wird und „die Hautfarbe noch stimmt“ …

Sie selbst versuchen ein positives Bild von Kirche zu vermitteln. Warum lieben Sie die Kirche?

Weil dort Sehnsucht aufblühen darf. Es ist der Raum, wo man Gott am besten suchen kann. Menschen sind Sehnsuchtswesen. Und in der Liturgie, in den Sakramenten, wo Berührung wichtig ist, beim Untertauchen in der Taufe … macht man „ganzheitliche“ Erfahrungen. Wenn man sieht, was Kirche hervorgebracht hat, an Musik, an Architektur … dann spürt man: Wir sind fähig zur Gottsuche, fähig, etwas wie Schönheit zu erleben, Wahrheit zu schmecken. Im Glauben reifen wir zu einer Persönlichkeit, als Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist meine Kirche.

Mönch ist nicht nur eine Figur im Computerspiel, die gibt es wirklich.



Sie sind sehr präsent in den sozialen Medien. Auf welche Resonanz stoßen Sie da?

Auf eine sehr positive. Die überwiegende Mehrzahl sind überhaupt keine gläubigen Menschen – sie finden aber interessant, was ich mache, und schreiben mir. Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ist die nach Tattoos. Was einen total wundert – Kirche und Tattoos! Ich antworte dann: Warum fragst du mich das? Ich bin ein Mönch! Als Begründung kommt dann: Ihr lest doch viel, denkt viel nach, betet – da stehen doch Jahrhunderte an Weisheit dahinter. Also: Was sagt so ein Weisheitslehrer zu den Fragen? Was ich deshalb in der katholischen Kirche total vermisse, ist der Dialog mit denen, die zum ersten Mal auf Religion und Glaube stoßen. Die sehen: Cool, „Mönch“ ist nicht nur eine Figur im Computerspiel, sondern die gibt es wirklich.



Geben Sie mit Ihren Aktivitäten auch so etwas wie Lebenshilfe, -orientierung?

Ständig. Das ist mein tägliches Brot. Da läuft viel über Privatnachrichten. Viele schreiben mir: „Ich hab dich im Video gesehen. Du sagst immer ‚Gott suchen‘ – wie geht denn das?“ Oder: „Kannst du mal für mich beten? Das macht ihr doch so.“ Ich bin davon berührt. Denn es ist nie banal. Wenn also Leute sagen, „Glaube interessiert keinen“, dann muss ich sagen: Nee! Meine Kirche hat da echt riesige Hausaufgaben vor sich. Schaffen wir es noch, uns normal und vernünftig auszudrücken, ohne Kirchensprech?



Mit Blick auf die Zukunft: Wie sieht Ihr Traum von Kirche aus?

Eine Kirche, die Verkrustungen aufbricht. Die einen Sehnsuchtsort gestaltet. Es wird anstrengend werden, denn die Kirche muss aus der Komfortzone raus. Mein Traum wäre wirklich, dass wir einen Sehnsuchtsraum für Gottsucher schaffen.



Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Jörg Podworny

Jörg Podworny führte dieses (Online-)Interview für die Zeitschrift lebenslust, deren Redaktion er leitet. lebenslust gehört wie auch Jesus.de zum SCM Bundes-Verlag.