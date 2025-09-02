Indien: Religionswechsel wird kriminalisiert

Formell geht es in einem neuen Gesetz im indischen Bundesstaat Uttarakhand um Religionsfreiheit. Christliche Gruppierungen warnen jedoch: genau diese werde eingeschränkt.

Das Kabinett des Bundesstaates Uttarakhand hat am 13. August eine Novelle des „Gesetzes zur Religionsfreiheit“ genehmigt, berichtet das christliche Hilfswerk Open Doors. Indischen Medienberichten zufolge ähnele es dem Anti-Bekehrungs-Gesetz im Bundesstaat Uttar Pradesh, das im Juli 2024 geändert und verabschiedet wurde. Lokale Kontaktpersonen von Open Doors warnen vor den Konsequenzen für Christen und Gemeinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Religionswechsel wird kriminalisiert

Anti-Bekehrungs-Gesetze erschweren oder verbieten Bürgern den Übertritt von einer Religion zu einer anderen. Laut Open Doors haben aktuell zwölf indische Bundesstaaten solche Gesetze erlassen. Begründet werden diese in der Regel damit, dass die Bevölkerung vor erzwungenen oder mit Täuschung herbeigeführten Konversionen geschützt werden müsse. Immer wieder werde vor religiösen Gruppen gewarnt, die für den Wechsel einer Glaubensüberzeugung werben.

Die Novelle des „Freedom of Religion (Amendment) Bill 2025) sieht laut Pressemitteilung strengere Strafen und weiter gefasste Definitionen für Zwangsbekehrungen vor. Beispielsweise werde die Förderung oder Anstiftung zur Bekehrung über soziale Medien, Messaging-Apps oder andere digitale Mittel unter Strafe gestellt. Verhaftungen können ohne Haftbefehl vorgenommen werden, die Haftstrafen liegen laut Open Doors bei 3 Jahren bis zu lebenslänglicher Haft.

„Verletzung der Religionsfreiheit“

Ein lokaler, anonymer Partner von Open Doors, erklärt, Uttarakhand sei früher weniger religiös polarisiert gewesen. Seit die hindu-extremistische Partei BJP regiere, seien religiöse Minderheiten jedoch bedroht. Die Verschärfung des Gesetzes bedrohe Artikel 25 der indischen Verfassung – dieser gewährt allen Bürgern das Grundrecht auf Religionsfreiheit. „Die Extremisten missbrauchen solche Gesetze und greifen Christen und Kirchen an.“

Christliche Organisationen und Führungspersönlichkeiten haben sich laut Open Doors „entschieden gegen die Gesetzesänderungen ausgesprochen und sie als diskriminierend und als Verletzung der Religionsfreiheit bezeichnet. Sie befürchten, dass die Gesetze dazu benutzt werden, Einzelpersonen zu schikanieren und gesellschaftliche Spannungen zu schüren.“