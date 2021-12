Badische Kirche bekommt erstmals eine Bischöfin

Die Synode der Badischen Kirche hat die Pforzheimer Gemeindepfarrerin Heike Springhart (46) zur Bischöfin gewählt. Im dritten Wahlgang erhielt sie 55 von 69 abgegebenen Stimmen.

Springhart tritt im kommenden April die Nachfolge von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh an, der Ende März in den Ruhestand geht. Die habilitierte Theologin leitete von 2010 bis 2019 das Theologische Studienhaus Heidelberg. Sie lehrte an den Universitäten Bochum, Heidelberg und Zürich. 2013 und 2014 war sie Gastwissenschaftlerin an der University of Chicago (USA). Seit 2016 ist sie Mitglied der Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

„Lassen sie uns Weihnachtskirche sein“, sagte die neugewählte Bischöfin in ihrer Ansprache nach der Wahl. Weihnachtskirche zu werden, das sei ein gutes Motto: „Kirche, in die Gott kommt.“ Dazu klinge jetzt in den kommenden Tagen der Ruf des Engels: „Fürchtet euch nicht!“

Im ersten und zweiten Wahlgang hatten weder Springhart noch ihr Gegenkandidat Martin Mencke, Dekan des Evangelischen Dekanats Wiesbaden, die nötige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erhalten. Im zweiten Wahlgang erreichte Springhart 36 und Mencke 34 Stimmen, bei jeweils einer Enthaltung. Dadurch schied Mencke gemäß Bischofswahlgesetz vor dem dritten Wahlgang aus.

Die badische Synode vertritt rund 1,1 Millionen Protestanten in Baden von Wertheim im Norden bis zum Bodensee im Süden. Die Tagung fand aufgrund der Corona-Pandemie digital statt.