Bibel-Verteilaktion: 130.000 Neue Testamente für Olympia 2024

Die französische Bibelallianz will vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris Neue Testamente verteilen. Das Projekt soll durch Spenden finanziert werden.

Im Vorfeld der Pariser Olympischen Spiele plant die Französische Bibelallianz, 130.000 Neue Testamente mit persönlichen Berichten bekannter Sportlerinnen und Sportler zu verteilen – 100.000 in Französisch, 30.000 in Englisch. Die Bibel trägt den Titel „Kostbarer als Gold“ und weist damit darauf hin, dass der Inhalt des Neuen Testaments mehr wert ist, als der Gewinn einer (Gold-)Medaille. Die Sonderausgabe enthält Erfahrungsberichte von Athleten wie dem früheren Weltklasse-Handballer Joël Abati und US-Sprinterin Allyson Félix. Ziel der Initiative ist es, den Glauben während des globalen Sportevents sichtbar zu machen.



Mehrere Teams von Vereinen und Kirchen werden die kostenlosen Exemplare vor und während der Spiele verteilen. Für die Finanzierung werden Spenden in Höhe von rund 200.000 Euro benötigt.