Brandanschlag auf Berliner Synagoge

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Vermummte eine Synagoge in Berlin-Mitte in Brand zu stecken. Die Tat hat breites Entsetzen ausgelöst.

Auf eine Synagoge in Berlin-Mitte sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Molotow-Cocktails geworfen worden. In dem Gebäudekomplex befinden sich mehrere jüdische Einrichtungen. Dazu gehören die Synagoge des Vereins Kahal Adass Jisroel, Räume einer Talmud-Thora-Schule und eine Kindertagesstätte. Die Flaschen seien auf dem Gehweg zerbrochen und das Feuer dabei erloschen. Die Täter konnten flüchten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einer „abscheulichen Tat“. Die Täter müssten schnell ermittelt und mit aller Härte zur Verantwortung gezogen werden, erklärte Faeser. Die Innenministerin versicherte, der Schutz von jüdischen Einrichtungen habe für Deutschland höchste Priorität. „Wir werden weiter mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen Extremisten und Gewalttäter vorgehen, die Angst und Hass gegen Jüdinnen und Juden schüren“, sagte Faeser.

„Mitten in Berlin, im Jahr 2023“

Der Beauftragte der Bundesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch/Online): „Wir müssen es klar und deutlich aussprechen: Gestern Nacht gab es den Versuch, eine Synagoge abzubrennen. Mitten in Berlin, im Jahr 2023.“ Viele Jüdinnen und Juden fühlten sich derzeit nicht sicher in Deutschland, sagte Klein: „Das ist ein absolut unsäglicher, unhaltbarer Zustand.“ Er forderte: „Diejenigen, die antisemitischen Hass verbreiten, müssen die volle Härte des Gesetzes spüren.“ Auch die Gesellschaft müsse „nun endlich geschlossen aufstehen und sagen: Nein, wir lassen es nicht zu, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland in Angst leben müssen“. Der Zentralrat der Juden reagierte ebenfalls erschüttert auf den Anschlag. Die Vernichtungsideologie der Hamas gegen alles Jüdische wirke auch in Deutschland, erklärte der jüdische Dachverband: „Aus Worten werden Taten.“

Weiterer Vorfall

Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwochvormittag zu einem weiteren Vorfall vor der Synagoge. Gegen acht Uhr habe ein Mann versucht, während der Polizeiermittlungen zu dem Gebäude zu gelangen. Das sei von Polizisten verhindert worden. Bei seiner Festnahme habe der 30-jährige Mann volksverhetzende sowie israelfeindliche Parolen gerufen.