Christlicher Rap gegen Messerstecher-Trend

Mehr als 50 Messerangriffe pro Tag hat es 2020 in Deutschland gegeben. In England sind es sogar doppelt so viele. Die christliche Rap-Band OTC zeigt Auswege aus der Gewaltspirale.

- Werbung -

Es ist Freitagabend und Alessandro ist mit seinen Freunden in Köln unterwegs. Zu ihrer Gruppe gesellen sich einige Bekannte, die der 18-Jährige aber nicht kennt. Es wird getrunken und gechillt, bis unter den jungen Männern eine Diskussion entbrennt.

Eigentlich ist Alessandro ein zurückhaltender Typ. Hochgewachsen, mit blonden Locken, die ihm in die Augen fallen. Doch scheinbar trifft sein Kommentar heute Abend einen Nerv bei den Dazugestoßenen. Aus dem Nichts wird er niedergeschlagen. Seine Freunde flüchten in Panik. Allein kauert Alessandro am Boden, als einer der Angreifer ein Messer zieht und ihm in die Flanke sticht.

Mehr als 50 Messerangriffe pro Tag in Deutschland

Was wie absurdes Alptraummaterial klingt, ist schon lange kein Einzelfall mehr. Allein in Deutschland gab es im Jahr 2020 mehr als 50 Messerangriffe – pro Tag. Und auch wenn in der Schweiz die Zahl der Tötungsdelikte insgesamt sinkt, ist die Wahl der Waffe bei Tötungen und Tötungsversuchen klar – über die Hälfte erfolgen mit dem Messer. Das klingt jedoch fast wie eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was sich im Vereinigten Königreich abspielt.

Die Engländer kämpfen seit Jahren gegen den Anstieg von Messerstechereien an. Vor allem unter jungen Leuten ist Messer-Kriminalität zu einem riesigen Problem geworden. Im Zeitraum von Juli 2020 bis Juni 2021 zählte die Polizei in England und Wales doppelt so viele Fälle von Straftaten mit einer Stichwaffe, wie in Deutschland. Vom leicht zugänglichen Küchenmesser, bis zum Bajonett ist alles dabei.

Gewaltphantasien im Drill-Rap

- Weiterlesen nach der Werbung -

Erstaunlicherweise spielt dabei eine große Rolle, mit welchem Musikgenre sich die Täter hoch identifizieren. Im sogenannten Drill-Rap werden Gewaltphantasien ausgesprochen und konkrete Personen bedroht, im Internet verbreiten sich die Musik-Videos, in denen es um Bandenkriminalität und territoriale Machtkämpfe geht.

Anders als bei der amerikanischen Drill-Musik werden im UK Drill vor allem Stichwaffen glorifiziert. Wegen ihrer Verfügbarkeit, vermuten Experten. Eine Entwicklung, zu der auch die Sparmaßnahmen der Politik beigetragen haben: Lange wurde kein Geld in Jugendzentren und Freizeitangebote gesteckt, sodass bei jungen Menschen die Frustration und Perspektivlosigkeit wuchs.

Glück im Unglück

Alessandro aus Köln ist mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen davongekommen. Ein Spaziergänger rettet ihm das Leben und schlägt die Angreifer in die Flucht. Später werden die Täter gefasst und verurteilt.

Erleichtert sei er schon, auch wenn ihn die Frage nach dem „Warum“ nicht loslasse. Mit den psychischen Folgen der Attacke habe er auch heute noch zu kämpfen, wo sein Körper längst verheilt sei, erzählt er im Interview mit dem YouTuber Leeroy Matata.

Ausweg aus der Gewaltspirale

- Werbung -

Damit anderen Jugendlichen solch eine Erfahrung erspart bleibt, engagiert sich die englische Band OTC gegen den Messer-Trend. Aidan, Gina und James arbeiten mit der örtlichen Polizei zusammen und wollen jungen Menschen einen Ausweg aus der Gewaltspirale aufzeigen. Auch, weil sie selbst leidvolle Erfahrungen sammeln mussten.

Wenn die dreiköpfige Band nicht gerade auf Festivals und Veranstaltungen performt, sind sie an Schulen in ganz England unterwegs und erzählen mit ihren Liedern ihre eigenen Geschichten. Wie die von Aidan, der als 14-Jähriger anfing, Drogen zu nehmen, wenig später, sie zu verkaufen. „Ich war eine sehr wütende Person, die nicht wusste, wie sie mit all dem Druck, dem sie ausgesetzt war, richtig umgehen konnte.“

„Dieses Gebet hat mich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz meines Lebens befördert.“ Aidan von OTC

Mit 18 besucht er ein christliches Musikfestival, auf dem eine ältere Dame ihn überzeugt, für sich beten zu lassen. „Dieses Gebet hat mich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz meines Lebens befördert. Das ist der Grund für das, was ich heute tue.“

Gemeinsam mit Bandkollege James, der als Teenager ebenfalls mit Drogen- und Bandenkriminalität in Kontakt kam und selbst ein Messer trug, schreibt er den Song „No more knifes“, der Namensgeber für eine ganze Tour wird. „Wir wollten einen Drill Song machen, der das Gegenteil von dem proklamiert, was in diesem Genre üblicherweise passiert. Indem wir nicht Waffen, sondern gute Entscheidungen verherrlichen.“

Kinder können bei Konzerten anonym Messer abgeben

Bei ihren Schulkonzerten werden immer wieder Messer in sogenannten Amnesty Bins abgegeben. Behälter, in die Kids anonym und ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, der Polizei ihre Waffen aushändigen. „Manchmal verstecken die Kinder die Messer auch. Einmal haben wir ein zurückgelassenes Messer gefunden, das unter einem Stuhl befestigt war“, erzählt Aidan.

„Neben der Aufklärungsarbeit laden wir die Schülerinnen und Schüler zu Konzerten ein, auf denen wir davon berichten, wie Jesus die Perspektive unseres Lebens verändert hat.“ Dabei arbeiten sie eng mit den Gemeinden vor Ort zusammen, die sich nach den Events um die Jugendlichen kümmern.

Julia Spliethoff ist Redakteurin beim DRAN Magazin. Von der Begegnung mit OTC in Manchester erzählt sie jedem, der es hören will, mit leuchtenden Augen.