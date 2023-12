CVJM-Hochschule: Tobias Faix zum Rektor gewählt

Der Senat der CVJM-Hochschule in Kassel hat Professor Tobias Faix einstimmig zum neuen Rektor gewählt. Seit 2015 lehrt er dort Praktische Theologie.

Die Wahl wurde durch den Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung des CVJM-Bildungswerks bestätigt. Faix tritt sein Amt am heutigen Freitag (1. Dezember) an. „Ich bedanke mich für das ausgesprochene Vertrauen des Senats, der Hochschule und des Trägers“, so Faix. „Es ist mir eine Freude und Ehre, für die CVJM-Hochschule in dieser Position zu arbeiten, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen und in herausfordernden Zeiten mit einem großartigen Team weiterzuführen.“ Einen besonderen Dank für die „gute gemeinsame Arbeit“ richtete der neue Rektor an seinen Vorgänger Rüdiger Gebhardt.

Tobias Faix ist seit 2015 Professor für Praktische Theologie an der CVJM-Hochschule und leitet dort den Master-Studiengang „Transformationsstudien: Öffentliche Theologie und Soziale Arbeit“ sowie das Forschungsinstitut „empirica für Jugend, Kultur und Religion“. Zuvor arbeitete er von 2005 bis 2015 als Dozent am Marburger „Bildungs- und Studienzentrum“.

Der Theologe wurde 1969 in Mannheim geboren. Seine akademische Laufbahn führte ihn von der Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest und der Columbia International University (South Carolina, USA) an die Universität of South Africa (UNISA), wo er im Bereich der Missionswissenschaften über die Thematik „Gottesvorstellungen bei Jugendlichen“ promovierte. Tobias Faix hat über 30 Bücher in den Bereichen Jugendarbeit und Gemeindeentwicklung geschrieben. Er ist Mitglied in verschiedenen internationalen Gesellschaften im Bereich der Praktischen Theologie und Missionswissenschaft und gehört zur Steuergruppe des neuen Kammernetzwerks der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er engagiert sich darüber hinaus in der Landessynode und beim Reformprozess der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und in dem kirchlichen Startup UND Marburg.

Die 2009 gegründete CVJM-Hochschule führt in Präsenz- sowie in berufsbegleitenden und onlinebasierten Teilzeit-Studiengängen in den Bereichen Theologie und Soziale Arbeit zum Bachelor of Arts und Master of Arts. Außerdem bildet die CVJM-Hochschule Erzieherinnen und Jugendreferentinnen aus. Die Hochschule betreibt zusätzlich vier Forschungsinstitute. Zum Wintersemester 2023/2024 sind 474 Studierende immatrikuliert. Träger der CVJM-Hochschule ist der deutschlandweite Dachverband der Christlichen Vereine Junger Menschen (CVJM/YMCA), der CVJM Deutschland.