Olivier Giroud: „Jesus nachzufolgen gibt mir Frieden.“

Der frühere Fußballweltmeister Olivier Giroud stürmt zurzeit für den AC Mailand. In einem aktuellen Video erzählt er von der Kraft, die das Gebet ihm gibt.

Der französische Fußball-Star Olivier Giroud, der mit der französischen Nationalmannschaft 2018 Weltmeister und 2022 Vize-Weltmeister wurde, verwies in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Orientierung, die er im christlichen Glauben findet (Promis Glauben berichtete). Aktuell sprach er in einem Video, das auf Instagram viral geht, über die Kraft des Gebets.

In seinen Anfangsjahren als Fußballer, die er bei unterklassigen Vereinen absolvierte, war nicht absehbar, dass der Torjäger später bei einigen der renommiertesten Klubs in England und Italien eine wichtige Rolle spielen und sich in Frankreichs Nationalelf zu einer der erfolgreichsten Persönlichkeiten – sowohl hinsichtlich der Zahl seiner Einsätze als auch seiner Treffer – entwickeln würde. Ein wichtiger Baustein auf seinem Weg war und ist für Olivier Giroud, der aktuell für den AC Mailand auf Torejagd geht, sein Gottvertrauen. Im Mai 2022 brachte der Stürmerstar im Interview mit L’Equipe zum Ausdruck, dass er in seinem Leben auf Gottes Führung vertraut. Hinsichtlich seines Wechsels zum AC Mailand erklärte er dabei:

„Gott hat alles richtig gemacht.“

Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels im Sommer 2018 antwortete Olivier Giroud im Gespräch mit der Zeitung „Le Parisien“ auf die Frage ‚Wenn Sie einer Person für diesen Titel danken könnten, wer wäre das?‘ wie folgt:

„Jesus Christus! Er baute mich auf, half mir als Mann und Profi-Spieler und gab mir Selbstvertrauen, Ausdauer und Glauben, nie etwas aufzugeben.“

Weiter betonte Giroud gegenüber „Le Parisien“:

„Ein Moment mit Jesus gibt dir ein Lächeln für den ganzen Tag.“

Die Beziehung zu Jesus Christus sucht und findet er im Gebet. Aktuell geht ein Video viral, in dem Olivier Giroud über die Kraft des Gebets spricht. Der 37-Jährige berichtete, dass er im Lauf des Tages kontinuierlich bete. Dazu sagte er:

„Wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast, dann kannst du auch im Hotelzimmer oder in deinem Auto beten.“

Im August 2023 ermutigte er die französischen Jugendlichen, die seinerzeit auf dem Weltjugendtag in Lissabon waren (wir berichteten). Via YouTube erklärte er, eine Kreuzkette um den Hals tragend, in einer Videobotschaft:

„Ihr 40.000 Franzosen, die ihr durch den Glauben an Jesus vereint seid, wie schön seid ihr! Ihr, die ihr die frohe Botschaft verkündet, ihr seid ein Zeichen der Hoffnung.“

Weiter fügte er hinzu:

„Eines weiß ich, und das ist sicher: Gott wartet auf euch, und er will zu jedem von euch sprechen. Habt keine Angst, auf ihn zu hören und mit ihm zu sprechen, also betet.“

Giroud schilderte zudem, dass im Fußball für ihn zwar eine große Leidenschaft liege, seine Liebe zu Christus aber genauso wichtig sei. Dabei dankte er Gott „für das, was er getan hat und [dass er] weiterhin große Dinge in meinem Leben tut“. Zur Bedeutung der Verbindung zu Gott in seinem Leben erklärte der französische Stürmer-Star:

„Ich versuche, sein Jünger zu sein, ihm zu dienen, im Herzen meiner Leidenschaft als Fußballer und auch in meinem täglichen Leben. Jesus nachzufolgen gibt mir Freude, Kraft, Gelassenheit, also Frieden.“

Quellen: instagarm.com, wikipedia.org, promisglauben.de, youtube.com