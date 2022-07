Das haben Sabbat und Sündenerlösung gemeinsam

Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, durfte dieser direkt: nichts tun. Das ist genau wie bei unserer Erlösung, meint Aaron Lewin.

Es ist Freitagabend. Wir zünden Kerzen an, essen Brot und trinken Wein. Wir sprechen Gebete und arbeiten nicht – für 24 Stunden. So machen wir es seit vielen Jahren. Doch der Sabbat bedeutet heutzutage für jeden Juden etwas anderes.

Einige halten sich an das, was die Rabbiner sagen und verwenden an diesem Tag zum Beispiel keine Elektrogeräte. Andere haben keine Zeit für einen Ruhetag. Und natürlich gibt es viele, die sich dazwischen bewegen, die irgendwie versuchen, mit diesem Konzept der Ruhe klarzukommen. Aber woher kommt der Sabbat und was hat das mit uns zu tun, die wir an Jesus glauben?

Gott hört mit Arbeiten auf

Als Gott das ganze Universum erschuf, arbeitete er sechs Tage lang und ruhte sich am siebten Tag aus. (1. Mose 1-2,3) Wenn wir das lesen, stellen wir uns vielleicht vor, dass Gott auf einem Liegestuhl sitzt, einen Ipanema trinkt und ein Nickerchen macht. Aber das ist natürlich nicht, was Gott wirklich getan hat.

Im hebräischen Original steht dort statt „ausruhen“ das Wort „Schabbat“. Das bedeutet, dass Gott einfach mit seiner Arbeit aufhörte. Und uns damit ein Muster gab, wie wir unser Leben leben sollen.

Wir können nichts zur Erlösung beitragen

Ich kann mir das so gut bildlich vorstellen: Gott erschafft alles und zuletzt sind Adam und Eva dran. Als Adam das Licht der Welt erblickt, ist er voll aufgeregt: „Wow, Gott! Das ist alles mega! Ich mag auch mithelfen! Was machen wir als Nächstes?“ Und in meinem Kopf sieht Gott ihn an und sagt: „Adam, für heute war das genug. Und morgen ruhen wir uns einfach mal aus!“

Adam musste lernen, dass Gott alles geschaffen hat, und er nichts dazu beitragen konnte. Für uns heute ist es wichtig zu wissen, dass wir nichts zu unserer Erlösung beitragen können. Jesus hat alles getan, wir müssen nur nah bei ihm bleiben, dann ist alles im grünen Bereich.

Wir brauchen Ruhe

Ganz praktisch heißt das: Gott hat uns so geschaffen, dass wir einen Tag Ruhe brauchen. Es geht hier nicht um ein Verbot oder darum, der Spielverderber zu sein.

Wir sollen erkennen, dass Gott in uns dieses Bedürfnis gelegt hat, echte Ruhe in ihm zu haben. Jesus selbst sagt, dass er uns Ruhe für unsere Seele geben kann (Matthäus 11,29). Er ist die ultimative Ruhe.

Ob unser Ruhetag nun am Samstag oder am Sonntag ist, worauf es ankommt, ist, dass wir einen Ruhetag mit ihm einplanen. Als ich studiert habe, habe ich die Entscheidung getroffen, immer mindestens einen freien Tag in der Woche zu haben.

Er [Jesus] und seine Ruhe sind das, was unser Körper und Geist wirklich brauchen.

Das hieß, dass ich eine super Zeit mit vielen Freunden und Events hatte, mich ausruhen konnte und trotzdem genug Zeit fürs Studieren blieb. Und meine Noten am Ende waren auch nicht schlecht.

Also ruh dich aus und denk dran: Jesus hat das alles für uns getan. Er und seine Ruhe sind das, was unser Körper und Geist wirklich brauchen.

Aaron Lewin ist messianischer Jude, Direktor von Juden für Jesus e. V. und genießt am Sabbat die Zeit mit seiner Familie.