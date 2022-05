Diese fünf Sätze sind der Kern des Evangeliums

Was macht eigentlich die Gute Nachricht des christlichen Glaubens aus? Pastor Martin Plücker bringt die Botschaft in fünf Sätzen auf den Punkt.

Wenn ich gefragt werde, warum ich an Jesus Christus glaube und als Pastor arbeite, antworte ich: Der Glaube ist eine Gewissheit, die mein Leben trägt. Fünf Sätze bringen das für mich prägnant auf den Punkt:

Ich bin geschaffen.

Ich bin angenommen.

Ich bin befreit.

Ich bin nicht allein.

Ich bin hoffnungsvoll.

Ich bin geschaffen

Ich bin nicht nur Kind meiner Eltern, ich verstehe mich vor allem als von Gott geschaffen. Die Beziehung zwischen Gott, dem Erfinder des Lebens, und mir, seinem Geschöpf, ist wesentlich für mein Leben und prägend für meinen Glauben.

Weil ich in seinen Augen wertvoll, einzigartig und geliebt bin, hat mein Leben eine Würde und einen Wert, der nicht abhängig davon ist, was ich kann oder was andere von mir halten.

Ich bin angenommen

Die Sehnsucht danach, von anderen geachtet und angenommen zu werden, steckt in jedem Menschen. Die Botschaft des Glaubens ist heilsam und ermutigend: Bei Gott bin ich geliebt und angenommen, wie ich bin. Mit meiner Vergangenheit und Zukunft, meinen Stärken und Schwächen, meinen Erfolgen und Misserfolgen. Wer an Jesus Christus glaubt, den nimmt Gott als sein Kind an.

Ich bin befreit

Mit meinem Verhalten schade ich manchmal mir und anderen Menschen, weil ich egoistisch, lieblos oder misstrauisch bin. Manchmal bin ich viel unfreier, als ich mir das selbst zugestehe, weil mich Sorgen, Ängste, Misserfolge belasten oder blockieren.

Jesus Christus möchte befreien: Er befreit vom Drehen um mich selbst. Er befreit von Sorgen, die belasten. Er ist größer als die Angst, die einengt. Er hilft, von zerstörerischen Abhängigkeiten freizuwerden.

Ich bin nicht allein

„Hab keine Angst, ich bin bei dir.“ Diese Zusage zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Immer wieder sagt Gott das Menschen zu, um sie zu ermutigen, aufzubauen oder zu beauftragen. Auch Jesus erinnert seine Nachfolgerinnen und Nachfolger daran: „Ich bin bei euch, bis ans Ende der Welt.“

Es gibt keinen Ort oder Zeitpunkt, an dem wir allein wären. Immer und überall ist Gott uns nah. Und noch mehr: Wer an ihn glaubt, der ist durch den Heiligen Geist ganz eng mit Gott verbunden. Er verbindet mit anderen Christen und stiftet mit der Gemeinde eine einzigartige, anziehende Gemeinschaft.

Ich bin hoffnungsvoll

Gott ist ein Gott der Hoffnung. Für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Viele Geschichten in der Bibel erzählen davon, wie Gott neue Anfänge ermöglicht oder neue Perspektiven eröffnet hat. Zentral für die Hoffnung des Glaubens ist die Auferstehung von Jesus Christus. Durch dieses Wunder besiegelt Gott, dass der Tod im Leben von Menschen nicht mehr das letzte Wort haben muss.

Wer an Jesus Christus glaubt, dem schenkt er ewiges Leben nach dem Tod. In einem neuen Himmel und einer neuen Erde, die frei ist von allem, worunter Menschen in diesem Leben leiden, die ganz durchdrungen ist von Gottes Liebe. Dann sorgt Gott für Gerechtigkeit und bringt zurecht, was in dieser Welt an Ungerechtigkeit entstanden ist.

Ich möchte Sie an dieser Stelle zu vier Punkten ermutigen:

Sich Gott zu öffnen. Ein Gebet zu sprechen und Gott zu sagen, dass ich mich ihm anvertrauen möchte.

Eine Bibel zu kaufen und die Berichte von Jesus zu entdecken, zum Beispiel im Markus-Evangelium.

Den Gottesdienst einer Gemeinde in der Nähe zu besuchen. Der Kontakt zu anderen Christen ermutigt und stärkt.

Die Gewissheit, die Hoffnung des Glaubens kann ein Leben tragen. Das ist meine Erfahrung – die ich möglichst vielen Menschen wünsche.

Martin Plücker ist Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Hannover.