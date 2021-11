EKD-Ratswahl: Fehrs und Kurschus vorneweg

Die westfälische Präses Annette Kurschus und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs sind im ersten bzw. zweiten Wahlgang in den Rat der EKD gewählt worden. Eine von beiden dürfte damit morgen zur Nachfolgerin des scheidenden Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm gekürt werden.

Auch der frühere Gnadauer Präses Michael Diener ist erneut in das Spitzengremium der Evangelischen Kirche eingezogen. Er erhielt die nötige Zweidrittelmehrheit der Stimmen im fünften Wahlgang. Parallel mit Diener wurden auch der sächsische Bischof Tobias Bilz, die hannoversche Landeskirchenamtspräsidentin Stephanie Springer und Pastorin Josephine Teske gewählt. Teske ist ein bekanntes Gesicht der digitalen Kirche.

Springer und Diener gehörten dem kirchlichen Leitungsgremium bereits in der zurückliegenden Ratsperiode an. Bilz und Teske ziehen neu in den Rat ein. In weiteren Wahlgängen zuvor hatten bereits der Pharma-Manager Andreas Barner und die SPD-Politikerin Kerstin Griese genügend Stimmen erhalten.

Am Mittwoch soll auf der EKD-Synode über den Ratsvorsitz entschieden werden. Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm steht nicht mehr für das Amt zur Verfügung.

Der Rat der EKD hat 15 Mitglieder. Wahlberechtigt sind die 128 Mitglieder der EKD-Synode und die Vertreter der 20 Landeskirchen in der Kirchenkonferenz. Qua Amt gehört die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, dem Gremium an. Es sind mehrere Wahlgänge nötig, bis alle Plätze im Rat besetzt sind. Insgesamt 22 Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich ursprünglich um einen Sitz.