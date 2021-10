EKD-Spitze: Wer folgt auf Bedford-Strohm?

Am 10. November entscheidet sich, wer die Nachfolge des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm antritt. Ein Generationswechsel ist unwahrscheinlich.

Von Daniel Wildraut

Vor einem Jahr hatte der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm (61) angekündigt, 2021 nicht noch einmal für das Amt des Ratsvorsitzenden zu kandidieren. Am 9. November wählen die 128 Mitglieder der EKD-Synode und die Kirchenkonferenz (Leitungen der 20 Landeskirchen) zunächst den Rat der EKD neu. Für die 14 freien Plätze gibt es 22 Kandidatinnen und Kandidaten. Tags darauf wird dann aus dem Kreis der neuen Ratsmitglieder eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Bedford-Strohm gewählt.

Es ist Tradition, jedoch nicht Bedingung, dass ein leitender Geistlicher den Ratsvorsitz übernimmt – quasi als „Gegengewicht“ zum Präsesamt, das in der Regel von einem Laien ausgeübt wird. Zurzeit ist dies die Studentin Anna-Nicole Heinrich (25), die durch ihr Amt als einziges Mitglied des neuen Rats bereits feststeht. Über dieses „ungeschriebene Gesetz heißt es:

„Unter allen Beteiligten herrscht Einigkeit, dass das Amt am besten in die Hand eines oder einer leitenden Geistlichen einer der 20 Landeskirchen gehört, der oder die nicht zu nah vor dem Ruhestand steht.“ (Quelle: EKD.de)

Fehrs, Jung oder Kurschus?

Folgt die Synode ihrer eigenen Tradition, wird eine der folgenden fünf Personen am 10. November die Nachfolge von Bedford-Strohm antreten – den Einzug in den Rat vorausgesetzt:

Gute Chancen auf den Ratsvorsitz werden der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs (60) eingeräumt, die sich in den vergangenen Jahren als Kämpferin gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauch innerhalb der Kirche profiliert hat. Ebenfalls als potenzieller Nachfolger genannt wurde Volker Jung (61), der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der „Medienbischof“ der EKD gilt innerhalb der Kirche als einer der Vorreiter des digitalen Wandels. Jung und Fehrs gehören dem Rat der EKD seit 2015 an. Dies gilt auch für die bisherige Stellvertreterin des Ratsvorsitzenden, die westfälische Präses Annette Kurschus (58).

Erstmals zur Wahl stehen der sächsische Landesbischof Tobias Bilz (57) sowie Christian Stäblein (54), seit 2019 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO).

Ein echter Generationswechsel, so wie bei der Präseswahl im Mai dieses Jahres, ist also unwahrscheinlich. Andererseits hat gerade die Wahl von Heinrich gezeigt, dass Überraschungen bei der EKD durchaus möglich sind.