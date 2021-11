Evangelische Allianz druckt spezielles Gebetsheft

- Werbung -

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) hat für den Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen (14. November) ein spezielles Gebetsheft gedruckt. Dr. Reinhardt Schink, der EAD-Generalsekretär, bittet Ortsallianzen, christliche Werke und Verbände um Teilnahme an dieser Gebetsaktion. Angesichts einer weltweit zunehmenden Diskriminierung und Verfolgung von Christen betone die EAD erneut die verändernde Kraft des Gebets, so Schink.

In Deutschland hat den Gebetstag der Arbeitskreis „Religionsfreiheit – Menschenrechte – Verfolgte Christen“ (AKREF) vorbereitet.

Link: Hier finden Sie die Pressemitteilung der EAD zum Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen.