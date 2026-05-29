Hoffnungs.voll: LYDIA feiert 40 Jahre mit einem besonderen Frauentag

Impulse, Musik und Geschichten, die Mut machen: Zum Jubiläum lädt die christliche Frauenzeitschrift LYDIA am 26. September nach Marburg ein. Mit dabei sind TV-Moderatorin Andrea Ballschuh und die Theologin Mihamm Kim-Rauchholz.

Die christliche Frauenzeitschrift LYDIA feiert 2026 ihr 40-jähriges Bestehen – und begeht dieses Jubiläum mit einem besonderen Ereignis: dem LYDIA-Frauentag am 26. September in der Marburger Evangeliumshalle. Unter dem Motto „hoffnungs.voll – Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ erwartet die Besucherinnen von 10 bis 17 Uhr ein Tag voller Impulse, Musik, Kreativität und Begegnung.

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Geschichten, die Mut machen

Im Mittelpunkt stehen persönliche Geschichten von Frauen, deren Leben durch den Glauben neue Perspektiven bekommen haben. Eine der Referentinnen ist die bekannte Radio- und Fernsehmoderatorin Andrea Ballschuh. Ihr Weg zum Glauben beginnt unerwartet – mit einem Hund namens Shia, dessen Name auf Hebräisch „Geschenk Gottes“ bedeutet. Später erhält sie von einem fremden Mann einen Camper geschenkt, verbunden mit der Bitte, darin mit Menschen über Jesus zu sprechen. Heute nutzt Ballschuh den Camper als mobiles „Podcaststudio“. Sie interviewt dort Menschen, deren Leben Gott verändert hat.

Eine völlig andere Geschichte erzählt die Theologin Mihamm Kim‑Rauchholz. Die gebürtige Südkoreanerin kommt im Alter von sechs Jahren nach Deutschland. Ausgrenzung, Rassismus und häusliche Gewalt prägen ihre Kindheit. Ein Erlebnis aus der Schulzeit – ein Zettel mit der Aufschrift „Mihamm, wir hassen dich“ – hat sie bis heute nicht vergessen. Halt findet sie im Glauben. Heute ist sie als Theologin, Lehrbeauftragte für das Neue Testament an der Internationalen Hochschule Liebenzell und Fachbereichsleiterin bei der Liebenzeller Mission weltweit unterwegs. Ihre Überzeugung: „Die Hoffnung hat eine Stärke, die unterschätzt wird.“

Dritte Referentin ist Andrea Wegener. Sie ist Projektkoordinatorin von GaiN (Global Aid Network) in Israel. Zuvor hat sie unter anderem mehrere Jahre im Flüchtlingslager „Moria“ auf der griechischen Insel Lesbos gearbeitet.

Musik, Poetry und Gemeinschaft

Neben den Vorträgen bietet der Frauentag ein vielfältiges künstlerisches Programm. Riccitelli Worship gestaltet den musikalischen Rahmen. Die Influencerin Sina Wagner bringt ihre Poetry-Texte auf die Bühne, während die christliche Girlgroup XXL‑o‑one mit Gesang und Tanz Akzente setzt.

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„Seit 40 Jahren haben Frauen sich in Lydia gegenseitig ermutigt und einander erzählt, wie ihr Glaube sie durch dunkle Zeiten getragen hat und sie neue Hoffnung gefunden haben. Das wollen wir gemeinsam mit den Leserinnen und Autorinnen beim Frauentag hoffnungs.voll in Marburg feiern“, sagt Chefredakteurin Ellen Nieswiodek-Martin. „Wir wollen aber nicht beim Blick in die Vergangenheit stehenbleiben, sondern uns stärken und Mut machen für die Gegenwart und die Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die aktuellen Herausforderungen am besten gemeinsam bewältigen.“

Der LYDIA-Frauentag versteht sich als Einladung, neue Hoffnung zu schöpfen – für den Alltag, den Glauben und das eigene Herz. Oder, wie es das Jubiläumsmotto ausdrückt: Gott möchte aus unseren Lebensgeschichten Geschichten der Hoffnung machen.

>>> Tickets für den Frauentag gibt es bei cvents

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Transparenzhinweis: Die Frauenzeitschrift Lydia gehört wie Jesus.de zum SCM Bundes-Verlag.

Artikel aus der Zeitschrift Lydia: