„Jeder Mensch ist Lieblingskind Gottes“

Am Sonntag beginnt die Interkulturelle Woche 2025. Mit dem Motto „Dafür!“ betonen die Kirchen: Jeder Mensch ist wertvoll.

Die Interkulturelle Woche (IKW) feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit tausenden Veranstaltungen in ganz Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Mit dem Motto „Dafür!“ will der ökumenische Vorbereitungsausschuss ein positives Signal setzen: „Denn seit 50 Jahren setzt sich die IKW für Vielfalt und eine starke Demokratie, eine offene Gesellschaft, Menschenrechte, Solidarität und Zusammenhalt ein.“

„Ja zu jedem Menschen“

„Auf größer werdende Vorbehalte und Ängste, auf zunehmende Ausgrenzung, offenen Rassismus und die Zurückweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte antwortet die Interkulturelle Woche mit einem klaren Statement: Wir sind DAFÜR – für jeden einzelnen Menschen!“, schreiben Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Bischöfin Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der EKD und Metropolit Augoustinos von der Griechisch-Orthodoxen Metropolie in ihrem gemeinsamen Wort zur Interkulturellen Woche.

Gottes uneingeschränktes Ja zu jedem einzelnen Menschen sei die Grundlage des christlichen Menschenbildes: „Weil jeder Mensch ein Lieblingsgedanke, eine Schöpfung und ein Lieblingskind Gottes ist, sagen wir Ja zu jedem Menschen.“ Deshalb wollen die Kirchen sich mit der Interkulturellen Woche für einen respektvollen, wertschätzenden Stil des Miteinanders in unserer Gesellschaft einsetzen: „Wir werden dort, wo Menschen verächtlich gemacht und ausgegrenzt, angegriffen und verfolgt werden, ihre Würde und ihre Rechte verteidigen.“

Tag des Flüchtlings

Die Kirchenvorsitzenden rufen auf, für die Demokratie zu kämpfen und zwischenmenschliche Brücken zu bauen. Dazu gehöre es auch, dass „Länder und Kommunen ihren Verpflichtungen bei der Aufnahme geflüchteter Menschen nachkommen und zugleich die Sicherheit und Ordnung im Land gewährleisten“. Es könne niemals eine Option sein, Menschen in existenziellen Notlagen abzuweisen.

Der „Tag des Flüchtlings“ am 26. September ist „integraler Bestandteil“ der Interkulturellen Woche, heißt es in der Pressemitteilung. Die Interkulturelle Woche wurde 1975 von der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland ins Leben gerufen.

Link: Homepage der Interkulturellen Woche