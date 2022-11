„Life on Stage“: Volles Haus bei Neustart

Nach zwei Jahren Pause ist die evangelistische Kampagne „Life on Stage“ zurück auf der Bühne. Im schweizerischen Weinfelden engagierten sich Freikirchler und Landeskirchler gemeinsam für die Gute Nachricht.

- Werbung -

Insgesamt neun landes- und freikirchliche Gemeinden aus der Region Thurgau beteiligten sich am Neustart der evangelistischen Kampagne „Life on Stage“ im schweizerischen Weinfelden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Thurgauerhof sei fast bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Die Mitarbeiterschaft auf und hinter der Bühne kam aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Laut Veranstalter nahmen mehrere Jugendgruppen an den drei Abenden teil. Viele Menschen hätten ihr Leben Jesus übergeben. „Ich bin nach wie vor begeistert, wie durch ‚Life on Stage‘ auf zeitgemäße Art die beste Botschaft der Welt verkündet wird und wie Menschen an den Abenden ihr Leben Jesus anvertrauen“, bilanzierte Pastor Walter Schwertfeger, der schon bei der Kampagne vor fünf Jahren dabei war.

Die Musicals sowie die Predigt wurden an allen Abenden in vier verschiedene Sprachen übersetzt. Vor allem ukrainisch sei rege genutzt worden, heißt es.

Life on Stage 2022 in Weinfelden/CH (Foto: Life on Stage)

Webseite: Life on Stage