Geht’s auch verständlich?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Christen pflegen so wie andere Communitys ihre eigene Sprache. Fachbegriffe inklusive. Tom Laengner bezweifelt, dass dies dem Auftrag dienlich ist.

Am Wochenende war ich auf einem Seminar in Wuppertal. Eine bunte Mischung an Menschen war zusammen, um über eine noch buntere Mischung aus Fragen nachzudenken. Ich war erstmalig dabei, bewies am Empfang meine Gesundheit, bekam meinen Zimmerschlüssel und überprüfte die Qualität meiner Matratze. Im Tagungsraum bekam ich Programmdetails. Allein für den ‚Check-In‘ waren 60 Minuten vorgesehen! Ich fragte mich, was das denn werden sollte? Mehr eingecheckt, als ich es war, ging doch nicht. Aber dann erklärte mir ein Insider, dass es sich um eine Einstiegsrunde handele. Da hätten alle die Möglichkeit zu sagen, was sie im Moment so inspiriere oder beschäftige. Aha, so dachte ich, warum nicht gleich so!

Ehrlich gesagt war ich auch etwas erleichtert. Denn ich denke, dass wahrscheinlich jede Community sprachliche Eigentümlichkeiten hat. Die macht es leichter, sich innerhalb der eigenen Blase auf nahezu liturgische Weise zu verständigen. Ob die Gemeinschaft der Christen da wesentlich anders tickt, wage ich zu bezweifeln. Denn was wollen Menschen sagen, wenn sie davon reden, Gott zu erheben, sich unter sein Blut stellen oder 10.000 Gründe haben ihn zu preisen? Mir würde, ehrlich gesagt, eine einzige konkrete Geschichte mehr geben als diese fünfstellige Zahl. Können wir die Dinge nicht so ausdrücken, dass sie jeder Mensch verstehen kann? Beim Repetitorium für Intensivmedizin oder im Verein für Fliegenfischen wäre ich mit Fachsprache einverstanden. Bei Menschen, die eine Mission für alle Welt haben, zwingt mir das Falten auf die Stirn.

Wir schämen uns, weil wir nicht spritzig sind?

Aber vielleicht haben wir ja auch die Nase voll von real existierenden Menschen? Die sind alle so, sagen wir mal, anders. Als sich unlängst ein Bekannter dafür einsetzte, eine junge irakische Familie mit Kindern in eine ortsansässige Gemeinde zu integrieren, rutschte die Begeisterung schnell in den Minusbereich. Es hieß, die Gemeinde sei schon alt. Was sollte die Botschaft dieser Ausage sein? Wir schämen uns, weil wir nicht spritzig sind. Oder: eine lebendige Familie ist uns eher lästig und verdächtig. Ich weiß es leider nicht.

Aber ich stelle mir vor, dass es solche unklaren Vorkommnisse sind, die bestimmte Medien auf Ideen bringen. Anfang August veröffentlichte die TAZ aus Berlin die Geschichte einer Frau, die sich aus einer Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde verabschiedet hatte. Zugegeben, die TAZ ist nicht als Hofberichterstatterin für die evangelikale Szene bekannt. Wenn sie aber in ihren Texten recht hat, mag das beschämend sein, sollte aber ernst genommen werden. In dem Bericht wird davon geredet, dass Mitglieder in Freikirchen zu 90 Prozent Kontakte innerhalb ihrer Gemeinschaft pflegen. Das könnte damit zu tun haben, dass ihre Gemeinschaft aus den ‚Richtigen‘ und ‚wahren Gläubigen‘ besteht. Nicht dein Problem? Aber du kannst mitfühlen wie es ist, einem solchen Menschen live und in Farbe gegenüberzustehen. Ich könnte darauf verzichten.

„Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt“

Allerdings habe ich mich aber gefragt, warum in solchen Artikeln immer wieder dieselben bescheuerten Dinge genannt werden. In solchen Vereinen möchte ich auch nicht gerne Mitglied sein. Und warum schreiben Journalisten und Jounalistinnen nie über die hingebungsvolle Liebe der Menschen, die Jesus nachfolgen. Dafür sollen sie doch bekannt sein. Jesus war doch ergreifend schlicht als er sagte: „Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe“. Das schien zu reichen. Von der beeindruckenden Liebe und Opferbereitschaft der Christen habe ich leider in der taz nichts lesen können. Nun weiß ich nicht, ob es daran lag, dass darüber auch nichts zu sagen war, oder dass unsere Sprache so nebulös ist, dass sie keiner außerhalb der Szene versteht. Ich weiß es nicht.

Als das Seminar an der Wupper schließlich vorbei war, gab es noch einen ‚Check-Out‘. Der sollte auch eine Stunde dauern und mir dämmerte, dass es nicht darum gehen würde, lediglich den Schlüssel an der Rezeption abzugeben. Auf jeden Fall verschaffte es mir Zeit darüber nachzudenken, wofür ich eigentlich bekannt bin oder zumindest sein will.

