Gemeinsam für Kinder: Willow Creek Deutschland und Compassion kooperieren

Willow Creek Deutschland und das Kinderhilfswerk Compassion wollen in Zukunft zusammenarbeiten. Das Ziel: Lokale Gemeinden stärken und benachteiligte Kinder und Familien unterstützen.

Willow Creek Deutschland und das Kinderhilfswerk Compassion wollen sich künftig gemeinsam weltweit für die Bedürfnisse benachteiligter Kinder und Familien engagieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Ziel: Gemeinden vor Ort in den ärmsten Ländern der Erde stärken und das Bewusstsein für die weltweite Verantwortung in Gemeinden in Deutschland vertiefen.

Beide Werke teilten die Überzeugung, „dass es nicht ausreicht, die Welt nur mit Worten zu verändern, sondern dass konkrete Taten und gemeinsame Anstrengungen erforderlich sind, um das Reich Gottes aufzubauen und Menschen in Not zu unterstützen.“ Sowohl in der Arbeit von Willow Creek als auch bei Compassion hätten lokale Kirchen und christliche Gemeinden „eine Schlüsselfunktion“ inne. Sie seien Hoffnungsorte für ihre Umgebung.

Gemeinden in Deutschland könnten sehr viel von den Christen in den ärmsten Ländern der Erde lernen, sagt Steve Volke, Geschäftsführer von Compassion Deutschland. „Durch die Bündelung unserer Ressourcen und Expertise wollen wir die lokalen Kirchen stärken und ihnen helfen, ihre Berufung zur Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in die Tat umzusetzen.“ Willow-Geschäftsführer Thomas Fremdt betonte, dass Zusammenarbeit ein „wesentlicher Bestandteil“ des Aufbaus des Reiches Gottes sei.

Steve Volke (links) und Thomas Fremdt (Foto: Compassion).

Willow Creek Deutschland engagiert sich seit über 25 Jahren für die Schulung und Stärkung haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in Kirchengemeinden.

Das christliche Kinderhilfswerk Compassion setzt sich seit über 70 Jahren für Kinder in Armut und ihre Familien ein. Der deutsche Zweig mit Hauptsitz in Marburg wurde 2007 gegründet.