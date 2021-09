GO Conference 21: Parzany ermutigt Christen zu inhaltlicher Kompromisslosigkeit

190 Gäste und 60 ISTL-Studenten und Netz-Werk Mitarbeiter versammelten sich am Samstag, 11. September, im Volkshaus Basel für die diesjährige GO Konferenz. Der bekannte Evangelist Ulrich Parzany trat als Hauptredner auf.

Ulrich Parzany sprach in seinen drei Vorträgen über den Maßstab für eine biblische Evangelisation. Er riet seinen Zuhöreren, sie sollten in den Methoden der Evangelisation maximal flexibel bleiben, aber im Inhalt kompromisslos sein.

Paulus als großes Vorbild

Ein großes Vorbild in der Evangelisation sei Paulus. Wenn es um Formen und Methoden ging, lege Paulus eine maximale Flexibilität an den Tag. So erwähne er den Korinthern gegenüber, dass er „allen alles geworden sei, um auf diese Weise wenigstens einige zu retten.“ Wenn es jedoch um den Inhalt der Botschaft ginge, sei Paulus kompromisslos und treu gewesen. So schrieb er den Galatern, dass jeder verflucht sei, der den Inhalt des Evangeliums verändere.

Streit um das Falsche

Leider, so Ulrich Parzany, sei dies heute oft umgekehrt. Viele Christen streiten sich darüber, wer die richtige Evangelisationsform oder Frömmigkeit an den Tag lege. Doch beim Inhalt des Evangeliums würden viele eine maximale Flexibilität an den Tag legen.

Besonders in den sozialen Medien gibt es im Bereich der Evangelisation noch viel Luft nach oben.

Die GO Konferenz ist ein Evangelisationskongress und wird vom ISTL und dem Netz-Werk Mobilisation-Evangelisation organisiert.